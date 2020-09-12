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قطع ذراع مسلم هندي.. وأسرته: بسبب «وشم»

أرشيفية
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السبت، 12-09-2020 09:28 م فتحي مجدي
تعرض حلاق هندي لهجوم من قبل مجموعة من الأشخاص قاموا بقطع ذراعه اليمنى في هجوم تعزوه عائلته إلى وجود وشم يشير إلى كونه مسلمًا.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى يوم 24 أغسطس، عندما كان أخلاق سلماني، من سهارانبور في أوتار براديش يبحث في بلدة بانيبات عن عمل.

وفي حوالي الساعة 1.30 صباحًا، طرق باب أحد المنازل وطلب الماء، حيث زعم أنه هوجم من أربعة أشخاص بالعصي والطوب وتم جره إلى آلة منشار قريبة، وقطعوا ذراعه اليمنى بالمنشار.

وعقب بتر ذراعه، ألقوا به بالقرب من خطوط السكك الحديدية، حيث نقلته الشرطة لاحقًا إلى المستشفى.

وتقول عائلة السلماني، إنه تعرض للهجوم لكونه مسلمًا. وأضاف شقيقه إكرام أن الجناة غضبوا من الوشم على يده، حسبما ذكرت صحيفة "هندوستان تايمز".

وتابع: "قطعت يد أخي لأن 786 مكتوبة على يده"، وهو الرقم 786 الذي له رمزية في الكتب الدينية الإسلامية.

شكلت شرطة هاريانا فريق تحقيق خاص بعد أن تقدم سلماني ببلاغ وأكد مدير شرطة بانيبات، مانيشا تشودري، وقوع الجريمة، لكنه أضاف أن سلماني لم يذكر الوشم في بلاغ الأولي.

وفي تطور لاحق، زعم تقرير للشرطة في 7 سبتمبر أن السلماني قد اغتصب صبيًا صغيرًا في 23 أغسطس، وأن يده قطعت عن طريق الخطأ عندما سقط على سكة حديد أثناء فراره من مكان الحادث.

أصبحت الهجمات على المسلمين شائعة بشكل متزايد في الهند حيث يلقي القوميون الهندوس باللوم عليهم في مشاكل البلاد، بما في ذلك فيروس كورونا .

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