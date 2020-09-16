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قطع أنف وشفاه..معركة استمرت 8 ساعات بالمحلة

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قطع أنف وشفاه..معركة استمرت 8 ساعات بالمحلة

قطع أنف وشفاه..معركة استمرت 8 ساعات بالمحلة
قطع أنف وشفاه..معركة استمرت 8 ساعات بالمحلة
الأربعاء، 16-09-2020 02:49 م عبد القادر وحيد- متابعات
استمرت معركة لنحو 8 ساعات بين شاب وأفراد عائلة بسبب خلافات الجيرة في عزبة "تومة" بمدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية.
وتسببت المعركة  في وقوع إصابات، حيث تلقت قوات الأمن إخطارا "بقيام شاب 18 عاما، بالتشاجر مع عمه وأبنائه، بسبب خلافات عائلية.
وأسفرت المعركة عن إصابة عمه بقطع في الأنف والشفاه، وإصابة زوجته بجروح متفرقة بالجسد، وفر هاربا.
وكانت قوة من مباحث قسم أول المحلة الكبرى، انتقلت إلى مكان البلاغ، حيث تبين أن المشاجرة نشبت بين الطرفين بسبب خلافات سابقة بينهم على الميراث.
وقد استعان المتهم بخمسة أشخاص للتشاجر مع عمه وأبنائه، وجرى نقل المصاب لمستشفى المنصورة الدولي وفرض كردون أمنى بمحيط المنطقة.
وتمكنت قوة من مباحث القسم من ضبط اثنين من بين المتهمين ، عقب تقنين الإجراءات.
 وقد تم عرضهم على النيابة العامة أمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث بسرعة ضبط باقي المتهمين.
وكان اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا من العميد أحمد الحوشي، مأمور قسم أول المحلة الكبرى، بورود بلاغات من أهالي منطقة "عجيب" بعزبة تومة، بقيام شاب يدعى "ا. ا. ل" 18 عامًا، بالتشاجر مع عمه وأبنائه، بسبب خلافات عائلية، ما أسفر عن إصابة عمه بقطع في الأنف والشفاه، وإصابة زوجته بجروح متفرقة بالجسد، وفر هاربا.

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