قصة المرأة التي أحبها سفاح الجيزة و رفض قتلها فأودت به إلى حبل المشنقة

السبت، 21-11-2020
07:05 ص
المصريون
كشف قذافي فراج - المعروف إعلاميا باسم سفاح الجيزة
- عن السيدة التي أودت به إلى الاعتراف بجرائمه والقبض عليه.
وقال سفاح الجيزة
في التحقيقات إنه أحب زوجته الطبيبة في الإسكندرية بدرجة كبيرة إلى درجة أنه كشف لها هويته الحقيقية فما كانت منها سوى أن أبلغت والدها الذي طلب منها ترك منزل الزوجية فورا.
وأضاف أنه انتقم من والد زوجته بسرقة المصوغات الذهبية من المنزل الخاص به ، واختفى وانتقل لمنطقة أخرى في الإسكندرية و تزوج من زوجته الأخيرة "مي" ، وفي أثناء بيعه المصوغات التي سرقها من زوجته الطبيبة تم القبض عليه.