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قس شهير يقتل زوجته بالرصاص

قس شهير يقتل زوجته بالرصاص
قس شهير يقتل زوجته بالرصاص
الأحد، 13-09-2020 06:46 م فتحي مجدي
ألقي القبض على القس سيلفستر أوفوري، لإطلاقه النار على زوجته بعد لحظات من وصولها إلى مقر عملها بولاية فلوريدا الأمريكية، ما أدى إلى مقتلها.

واستسلم سيلفستر أوفوري، الذي لديه 60 ألف متابع على الإنترنت، للشرطة داخل الشقة التي كان يعيش فيها مع باربرا، وفقًا لقناة (Wftv) التليفزيونية المحلية.

ووقع الحادث يوم الثلاثاء، عندما قتل سيلفستر أوفوري، زوجته باربرا تومي (27 عامًا) بالرصاص، بعد لحظات من وصوله إلى اتحاد الائتمان الفيدرالي البحري في جاردنز بارك بوليفارد في الساعة 9 صباحًا.

واحتجز أوفوري (35 عامًا)، الذي لديه 60 ألف متابع على الإنترنت، داخل سجن مقاطعة أورانج، بعد أن سلم نفسه للشرطة داخل الشقة التي كان يقيم فيها مع زوجته.

وقالت صحيفة "ديلي ميرور"، إن أوفوري هدد صهره، قائلاً: "إذا لم أقتل أختك فأنا قس مزيف" خلال نقاش ساخن قبل أيام من الحادث". وقال رئيس الشرطة أورلاندو رولون: "يمكنك أن تقول إنها تحاول الدخول. لسوء الحظ، أطلق النار عليها خارج المؤسسة".

وأضاف رافضًا الاستناد إلى دافع: "ما يمكنني قوله هو أن شخصًا ما ارتكب عملاً شنيعًا من العنف تجاه أحد أفراد أسرته وليس هناك أي عذر لذلك".

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