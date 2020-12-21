قرار نهائي من المحكمة بشأن أب هتك عرض ابنته في المنيا

حبس

عاقبت اليوم الاثنين محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سليمان الشاهد وعضوية المستشارين وائل شعبان حافظ واحمد السيد عبد العزيز واحمد حنفى محمود وامنة سر اندراوس فهمى كاتب صحة ومقيم بمركز المنيا بالسجن المشدد 15 عاما بتهمة هتك عرض ابنته الطفلة في شهر سبتمبر الماضى وذلك في القضية رقم 1547 لسنه 2020 كلى جنوب المنيا.



وكانت المحكمة قد استندت الى ادلة البحث الجنائى وتقرير الصفة الترشيحية والبصمات الى جانب اقوال زوجة المتهم فاتن اسماعيل واقوال رئيس مباحث مركز المنيا، وأحال المحامى العام لنيابات جنوب المستشار تامر مطيع المتهم الى المحاكمة في 12 اكتوبر الماضى.



حيث ان المتهم في 12 سبتمبر 2020 وائل عصام محمد محمد كاتب صحة بوحدة العزيمة الصحية التابعة لمركز سمالوط قام بهتك عرض نجلته الطفلة نورهان بغير قوة وتهديد وجرده شيطانه من المشاعر الانسانية وطالت يده الاثمة مواطن عفه من نجلته وهى عباره عن ثديها وفرجها عدة مرات فقتل طفولتها وقضى على براءتها على النحو المبين باوراق القضية والتى قيدت برقم 1547 لسنه 2020 كلى جنوب المنيا.



كما الزمته المحكمة المصاريف الجنائية وإحالة الشق المدنى إلى المحكمة المدنية جهة الاختصاص، ويعد هذا الحكم اولى قابل للطعن امام محكمة النقض خلال 60 يوما من تاريخ صدور الحكم.