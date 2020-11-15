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قرار جديد من النيابة بشأن مروان محسن لاعب الأهلي بعد القبض عليه

مروان محسن
قرار جديد من النيابة بشأن مروان محسن لاعب الأهلي بعد القبض عليه
 
الأحد، 15-11-2020 07:37 ص أحمد عادل شعبان
أخلت النيابة العامة سبيل مروان محسن لاعب الأهلي بعد اتهامه بإصابة مواطن إثر اصطدام سيارة محسن بدراجة بخارية يستقلها المواطن.

وانتقل ضباط القسم إلى المجني عليه في المستشفى لسماع أقواله وتم التأكد من استقرار حالته الصحية.

ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة القبض على مروان محسن لاعب الأهلي على خلفية اصطدام سيارته بدراجة بخارية.

وتلقى مدير أمن الجيزة إخطارا بوقوع حادث أمام كلية الفنون التطبيقية بشارع ثروت .. انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث وتبين أن مرتكبه هو مروان محسن لاعب الأهلي.

وأشارت التحريات إلى أنه في أثناء سير اللاعب بسيارته في شارع ثروت اصطدم بدراجة بخارية يستقلها موظف مما أدى لتعرضه لسجحات وإصابات حيث جرى نقله للمستشفى والتحفظ على مروان محسن لاعب الأهلي.
 

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