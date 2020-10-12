قرار جديد.. الداخلية تزف بشرى سارة للسائقين

الإثنين، 12-10-2020
06:17 م
أحمد سالم
أعلنت وزارة الداخلية
، اليوم، الاثنين، مد المهلة المحددة لتركيب الملصق الإلكتروني حتى 21 نوفمبر 2020، وذلك تيسيراً على المواطنين فى تركيب الملصق الإلكترونى لجميع أنواع المركبات.
وأضاف بيان الداخلية
، أن الوزراة تناشد المواطنين مالكى المركبات بكافة أنواعها بسرعة التوجه إلى إدارات المرور
المختصة على مستوى الجمهورية لتركيب الملصق الإلكترونى، وكذا إستبدال اللوحات المعدنية القديمة باللوحات المعدنية المؤمنة دون الحاجة للإنتظار لموعد الفحص وتجديد التراخيص، وذلك خلال المدة الزمنية المحددة.
وتواصل وحدات المرور
على مستوى الجمهورية العمل حتى الساعة الثامنة مساءً لتركيب الملصق الإلكترونى فقط.. بالإضافة للفترة الصباحية.