قتلوا وسرقوا المجوهرات.. ضبط قتلة عجوز بالشرقية

الخميس، 15-10-2020
03:57 م
أحمد سالم
تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة الزقازيق برئاسة المقدم اشرف ضيف رئيس مباحث المركز من ضبط المتهمين بقتل عجوز
وسرقة
مصوغاتها.
كان اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية تلقي إخطارا من اللواء عمرو رؤوف مدير البحث الجنائي يفيد ورود بلاغا بوفاة ربة منزل 67 سنة، والعثور على جثتها مسجاة بغرفة نومها بشقة سكنها وسرقة
مشغولاتها الذهبية.
وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من كهربائى 25 سنة وزوجته 22 سنة وشقيقتها عاملة بمصنع 26 سنة وسائق تروسيكل والسابق اتهامه فى قضيتى مخدرات وزوجته 22 سنة ربة منزل وجميعهم مُقيمين بدائرة مركز الزقازيق.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية أسفرت عن ضبطهم، وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا بها واعترفوا تفصيليًا بارتكابهم الواقعة واقرت المتهمة ربه المنزل أنه نظرًا لترددها على المجنى عليها لمساعدتها فى أعمال المنزل وعلمها باحتفاظها بمصوغات ذهبية اتفقت مع باقى المتهمين على قتل
ها وسرقة
مصوغاتها الذهبية.
واضافت المتهمة انها قامت بالتوجه لمنزل المجنى عليها وطلبت منها مساعدتها ماديًا وعندما تأكدت من تواجدها بمفردها بالشقة واستغراقها فى النوم قامت بالنزول تاركة باب الشقة مفتوح فقام باقى المتهمين بالتسلل والتعدى على المجنى عليها بالضرب باستخدام موقد غاز صغير محدثًا ما بها من إصابات وكتم أنفاسها حتى فارقت الحياة وقاموا بالاستيلاء على مصوغاتها الذهبية وهاتفها .
تم التحفظ على المتهمين وجار تحرير محضر بالواقعة.