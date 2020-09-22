في عين شمس.. القبض علي صاحب مجزر بحوزته 3 طن دواجن فاسدة

الثلاثاء، 22-09-2020
02:57 م
متابعات- الدويني فولي
ألقي رجال مباحث مديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب مجزر
بحوزته 3 طن دواجن
فاسدة ومجهولة المصدر في عين شمس
و تم تحرير محضر بالواقعة .
وكان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة قد تلقي بلاغ بضبط 2.900 طن
دواجن و مقطعات دواجن " غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في
خواصها الطبيعية وتشكل خطرا علي الصحة العامة تمهيدا لعرضها للبيع في الأسواق بغرض
الغش والتدليس علي الجمهور لتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة ، حسبما نشرت "
اليوم السابع " .
جدير بالذكر أن قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بقانون 281
لسنة 1994 حدد القواعد الخاصة بجريمة الغش التجاري والعقوبات المترتبة علي ذلك
بالقانون ونص " يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة و غرامة لا تقل عن 5 آلاف
جنيه ولا تتجاوز 20 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين
العقوبتين كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأي طريقة من الطرق .