في الدقائق الأولي من 2021.. عشرات الحرائق بسبب الاحتفالات

الجمعة، 01-01-2021
10:54 ص
متابعات- أمينة عبد العال
شهدت برلين
عشرات الحرائق في الدقائق الأولي من العام الجديد ، نتيجة
لإطلاق السكان الألعاب النارية من منازلهم للاحتفال بعد أن منعوا من إطلاقها في
معظم أنحاء المدينة .
و أعلنت خدمة إطفاء الحرائق في برلين
أنها تلقت بلاغات عن اندلاع 18 حريق
تلتها بلاغات أخري عن حرائق جديدة ، حسبما نشرت " سكاي نيوز " .
جدير بالذكر أن السلطات حظرت بيع الألعاب النارية في الفترة السابقة لـ 31
ديسمبر كما فرضت إغلاق كامل استثنت منه المتاجر الأساسية فقط ، و ذلك حتى 10 يناير
علي الأقل للحد من تفشي فيروس " كورونا
" المستجد .