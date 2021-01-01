الجمعة 01 يناير 2021
توقيت مصر 14:33 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

شاهد.. تلاوة نادرة للشيخ " الشريم " في الحرم المكي

سلبية مسحة محمد أفشة قبل مواجهة دجلة

قطر تشكو دولة خليجية لمجلس الأمن الدولي

صلاح يهنيء الجماهير بالسنة الميلادية الجديدة

أحد علماء الأزهر: مخالفة الإجراءات الاحترازية معصية

مفاجأة.. مرتضى منصور يعود لرئاسة الزمالك في هذه الحالة

في الدقائق الأولي من 2021.. عشرات الحرائق بسبب الاحتفالات

تدهور الحالة الصحية لمخرج شهير ونقله للعناية المركزة

المالية : الخزانة العامة للدولة تسدد ٤٥ تريليون جنيه لهذه الفئات

«الأوقاف» تستقبل العام الجديد بافتتاح 11 مسجدًا في 3 محافظات

ADS
 

في برلين

في الدقائق الأولي من 2021.. عشرات الحرائق بسبب الاحتفالات

ارشيفية
ارشيفية
 
الجمعة، 01-01-2021 10:54 ص متابعات- أمينة عبد العال
شهدت برلين عشرات الحرائق في الدقائق الأولي من العام الجديد ، نتيجة لإطلاق السكان الألعاب النارية من منازلهم للاحتفال بعد أن منعوا من إطلاقها في معظم أنحاء المدينة .
و أعلنت خدمة إطفاء الحرائق في برلين أنها تلقت بلاغات عن اندلاع 18 حريق تلتها بلاغات أخري عن حرائق جديدة ، حسبما نشرت " سكاي نيوز " .
جدير بالذكر أن السلطات حظرت بيع الألعاب النارية في الفترة السابقة لـ 31 ديسمبر كما فرضت إغلاق كامل استثنت منه المتاجر الأساسية فقط ، و ذلك حتى 10 يناير علي الأقل للحد من تفشي فيروس " كورونا " المستجد .  
 

إقرأ ايضا

عملية الاعدام

قتلوه بسبب دراجة.. الجنايات تحيل أوراق 4 متهمين بقتل شاب للمفتي

67838

صادم.. القبض على مُسن سبعيني في قضية «أخلاقية»

حادث تصادم

مصرع 12 شخصا في حادث مروع بـ أسوان

أخبار متعلقة

_115363538__115371409_gettyimages-1265248637

الصحة السعودية تكشف عدد تسجيلات الحصول على كورونا

ماكرون مع زعماءأوربيين

زعماء أوروبا في الحجر الصحي بعد إصابة ماكرون بكورونا

ارشيفية

ضجة علي مواقع التواصل بسبب تصرف صادم من ابن فقد والدته بسبب " كورونا"