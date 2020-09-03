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( فيديو) مفاجأة.. الخنيزي يعلن عفوه عن " خاطفة الدمام" بشرط!

خاطفة الدمام
خاطفة الدمام
 
الخميس، 03-09-2020 09:44 ص عبد القادر وحيد
في تطورات سريعة ومفاجئة في قضية خاطفة الدمام بالسعودية، والتي تم الحكم عليها أمس بالقتل تعزيرا، أعلن والد موسى الخنيزي عن تنازله وتنازل ذوي المخطوفين عن الحق الخاص عن خاطفة الدمام، بشرط الاعتراف عن مكان الطفل المختطف نسيم حبتور.
وبحسب وسائل إعلام سعودية فقد وجه الخنيزي رسالته عبر قناة الإخبارية إلى ابنها وذويها ومحاميها بأنها تعترف عن مكان الطفل اليمني نسيم حبتور، حيث إن ابنه موسى الخنيزي تم خطفه في كورنيش الدمام، بالمكان نفسه الذي تم فقد فيه نسيم حبتور.
وكانت المحكمة الجزائية بالدمام قد أصدرت حكما يقضي بالقتل تعزيرا على المتهمة الرئيسة في القضية المتداولة إعلاميا باسم  " خاطفة الدمام".
 وقضت المحكمة في حكمها الابتدائي بحكم القتل تعزيرا بحق المتهمة باختطاف 3 مواليد قبل ثلاثة عقود بمدينة الدمام والحكم على المتهم اليمني بالسجن لمدة خمسة وعشرين عاما.
يذكر أن النيابة العامة كانت رصدت في قضية خاطفة الدمام وشركائها الثلاثة، 38 دليل إدانة.
 وطالبت بتطبيق حد الحرابة وعقوبة القتل للخاطفة لممارستها السحر وتطبيق حد الزنا المحصن، والسجن مدة لا تتجاوز 8 أشهر وغرامة لا تزيد على 80 ألف ريال.

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