فيديو.. لحظة تحرير امرأة من يد خاطفها المسلح

الجمعة، 11-09-2020
08:42 م
فتحي مجدي
أظهر مقطع فيديو، اللحظة التي أنقذت فيها الشرطة رهينة محتجزة تحت تهديد السكين، داخل إحدى محطات القطار في البرازيل، بعد إطلاق الرصاص المطاطي عليه من مسافة قريبة.
وصور الفيديو يوم الثلاثاء داخل محطة أدولفو بينهيرو في ساو باولو، عندما خطف المشتبه به امرأة
ووضع السكين على رأسها مهددًا بقتلها، رافضًا الاستجابة لمفاوضي الشرطة على مدار ساعتين.
وقالت تقارير إن المهاجم كان يعاني من نوبة انفصام في وقت الحادث.
وفي اللقطات التي وثقت الحادث عبر الكاميرات الأمنية داخل المحطة، يظهر المهاجم ويده حول المرأة وظهره إلى كشك بينما يقف صف من الضباط أمامه على بعد أمتار قليلة.
ثم شوهد أربعة من أفراد وحدة الشرطة العسكرية، وهم يتحركون ببطء على جانب الكشك، محاولين تحرير المرأة دون أن يراهم المهاجم، قبل أن يطلق أحدهم رصاصة مطاطية عليه من على بعد حوالي قدم.
كما يظهر شخص آخر وهو يستخدم الصاعق الكهربائي ضد المهاجم الذي سقط على الأرض، بينما سارع الضباط إلى الإمساك بالمرأة ونقلها بعيدًا.
كما أنقذ الضباط ثلاث نساء حبسن أنفسهن داخل مقصورة قطار من أجل السلامة وانهارت إحداهن من الإجهاد، وفقًا لموقع (Universo Online).
ألقي القبض على المشتبه به وتم احتجازه في مركز شرطة محلي. بينما نُقلت المرأة إلى المستشفى بعد إصابتها "بانهيار عصبي" لكنها لم تصب بأذى.
وقالت عائلة المهاجم - الذي لم يكشف عن هويته – والذي لم يصب بأذى، إنه توقف عن تناول الأدوية الموصوفة له.
https://www.thesun.co.uk/news/12643814/moment-cops-rescue-woman-hostage-knifepoint-rubber-bullet/