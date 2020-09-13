فيديو صادم .. ملكة جمال تنهي حياة سيدة بـ 7 طعنات

الأحد، 13-09-2020
02:25 م
عبد القادر وحيد
وثق
مقطع فيديو لجريمة صادمة ، أقدمت عليها ملكة جمال
سابقة في روسيا ، حيث قامت بقتل امرأة
أخرى بتوجيه 7 طعنات
في محل
للخضراوات .
وبحسب
الفيديو فقد دخلت المرأة المحل
وصرخت قائلة : " أنا أكره النساء " وسط دهشة
المتسوقين ثم سحبت عاملة من رأسها وسددت الطعنات النافذة،حتى لفظت الضحية أنفاسها الأخيرة
وتسقط جثة هامدة.
وبحسب
ما ذكرته وسائل الإعلام فإنه لم يكن هناك أي علاقة سابقة مع العاملة ما جعل الجميع
يؤكد أن المجرمة انتابتها حالة نفسية، ما دفعها لارتكاب جريمتها .
من
جانبها قالت والدة ملكة الجمال، إنها تزوجت من رجل أعمال 6 سنوات غير أنها لم تنجب
، ثم انفصلت عنه وتزوجت بآخر وظلت تعمل في متجر يمتلكه زوجها الأول.
ونوّهت
الأم أنها كانت تتحدث معها عن ضيقها قائلة : "أشعر أن شيطانا بداخلي".