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فيديو صادم للحظة اصطدام القطارين بسوهاج

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فيديو صادم للحظة اصطدام القطارين بسوهاج
 
الجمعة، 26-03-2021 06:17 م الطيب حسين
رصد مقطع فيديو لحظة اصطدام القطارين بمحافظة سوهاج ما أسفر عن سقوط عشرات الوفيات والمصابين.


 

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