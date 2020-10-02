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فيديو.. جثة ملقاة على الطريق تثير صدمة

 
الجمعة، 02-10-2020 04:17 م فتحي مجدي

أثار مقطع فيديو صادم يظهر جثة ملقاة في الشارع بعد سقوطها من شاحنة صغيرة مخاوف من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في بلد بأمريكا الوسطى.

وقع الحادث في السلفادور الخميس أمام سوق كوسكاتلان في القسم الذي يحمل نفس الاسم، حيث شوهدت جثة ملفوفة ملقاة في وسط شارع مزدحم بينما كان سائقو السيارات المصدومين يمرون بجانبها.

ويبدو أن الجثة سقطت من شاحنة نقل قريبة محملة بأكوام من الجثث، فيما شوهد عامل في الطب الشرعي يوجه السائق للعودة إلى مكان الجثة.

وفقًا لموقع "سلفادور تايمز"، كان مسؤولو الطب الشرعي ينقلون الجثة عندما سقطت الجثة فجأة من الخلف إلى الشارع أمام المارة المذهولين.

وعند إدراك ما حدث، نزل موظفو الطب الشرعي من الشاحنة وأوقفوا حركة المرور لرفع جثة المتوفى على متنها. 

ولم ترد تقارير تؤكد ما إذا كانت الجثث لضحايا فيروس كورونا.

وتمت مشاركة مقطع الفيديو على نطاق واسع للواقعة على موقع "تويتر"، وأثار مخاوف المواطنين.

وقال أحدهم: "ربما ارتفعت إصابات كوفيد - 19". وعلق آخر قائلاً: "يا له من عمل شائن وكفؤ، فقط في السلفادور!"

وفقًا لصحيفة "Expansion"، يوجد في السلفادور أعلى عدد من المصابين بالفيروس بأمريكا الجنوبية، ومعدل وفيات يبلغ 2.4 في المائة.

تظهر أحدث الأرقام من جامعة جونز هوبكنز أن البلاد سجلت 29165 حالة إصابة بفيروس كورونا و 848 حالة وفاة.

شاهد الفيديو
 

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