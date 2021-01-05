فتاة تقتحم مسجدًا وتعتدي على الإمام بسلاح أبيض والسبب صادم

الثلاثاء، 05-01-2021
10:21 ص
المصريون
أقدمت فتاة
عشرينية على اقتحام
مسجدًا في مدينة طنجة المغربية، أثناء أداء
صلاة العشاء، وتهجمت على إمام المسجد محاولة طعن
ه بسلاح أبيض "سكين".
وحسب وسائل إعلام مغربية، شهد مسجد "بومغيت" المتواجد بساحة
"الثيران" بمدينة طنجة، واقعة مثيرة، بعدما اقتحمت فتاة
عشرينية، في
حالة هستيرية، المسجد المذكور حاملة في يدها سكينا.
وبحسب مصدر محلي، فإن الفتاة
أقدمت على الدخول وسط المصلين قبل صلاة العشاء
واتجهت بشكل مباشر نحو الإمام، وهي تصرخ بصوت عال " من قتل عثمان؟".
و أضاف نفس المصدر، أن الفتاة
اعتدت بالضرب على الإمام مستعملة التهديد
بالسلاح الأبيض، قبل أن يجتمع حولها المصلون و قاموا بمنعها والاتصال بالأمن.
هذا وفور توصلهم بالخبر، انتقل رجال الأمن للمسجد المذكور، ليتم إلقاء
القبض على الشابة، حيث تبين بعد استنطاقها ، أنها تعاني من خلل عقلي، الأمر الذي
تطلب نقلها إلى مستشفى الرازي للأمراض العقلية.