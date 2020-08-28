غرق شاب تسلل إلى شاطئ النخيل بالإسكندرية

الجمعة، 28-08-2020
07:19 م
أحمد سالم
نجحت قوات الإنقاذ النهري بالإسكندرية
في انتشال جثمان شاب لقى مصرعه غرق
ا في شاطئ النخيل
المعروف بـ«شاطئ الموت» بمنطقة العجمي غرب المحافظة.
فيما تجرى محاولات لانتشال جثة آخر من بين الصخور.
تلقى قسم شرطة العامرية أول إخطارا بغرق
شاب بمياه البحر بشاطئ النخيل
.
انتقل ضباط مباحث القسم رفقة قوات الإنقاذ النهري للبحث عن جثة الشاب وتمكنوا من انتشالها.
وتبين من الفحص ان المتوفى يدعي «نادر على زكريا» ٢١ سنة، مقيم محافظة القاهرة وتعرض للغرق
بعد نزوله البحر للسباحة مخالفا القرارات الصادرة بغلق الشواطئ.
تم نقل الجثمان إلى المشرحة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتم احالته إلى النيابة العامة وقرر المستشار رامز جمال مدير نيابة أول العامرية ندب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبى على الجثمان وتسليمه لذويه عقب انتهاء الكشف.
وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.