الخميس، 17-09-2020
08:37 م
أحمد سالم
قضت محكمة جنح مستانف العلمين بقبول استنئاف النيابة بإلغاء عقوبة الحبس للمتهمة نسرين رضا إسماعيل ستة أشهر والقضاء مجددًا بتغريمها عشرة آلاف جنيه وإلزامها بالمصروفات الجنائية ومبلغ خمسة وسبعين جنيهًا ومبلغ تعويض مدني مؤقت للفنان أحمد عز بمبلغ وقدره عشرة آلاف وواحد جنيه ورفض استنئاف المستأنفة الأولى نسرين رضا إسماعيل وشقيقها محمد رضا إسماعيل مرسي شلبي.
وقضت المحكمة بتعويض مؤقت للفنان أحمد عز بمبلغ 10001 جنيه.
وكانت أصدرت محكمة جنح العلمين حكمها في قضية الساحل والتي اتهم فيها الفنان أحمد عز شقيقة الفنانة زينة
، بالتعدي عليه بالضرب والسب والقذف، داخل أحد فنادق الساحل الشمالي.
قضت المحكمة ببراءة أحمد عز وحبس شقيقة الفنانة زينة
وتغريمها 1000 جنيه، كما قضت بتغريم شقيق زينة
10 آلاف جنيه.