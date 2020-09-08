الثلاثاء 08 سبتمبر 2020
توقيت مصر 19:25 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

وفاة ثالث ضحية بالطاعون في منغوليا

مصر تدعم السودان بـ 4 طائرات لإنقاذ ضحايا السيول

الدراسة 17 أكتوبر وتقليل أيام الحضور.. أهم قرارات وزير التعليم

أجهزة الأمن تعثر على جثة شاب ثلاثيني بسوهاج

رد صادم من مراسل «رويترز» على طلب «ترامب» خلع القناع

شاهد.. فنانة شهيرة تخطف الأنظار بـ«البكيني» على الشاطئ

«حدوث تشققات».. حقيقة قرب انهيار خزان سوداني بسبب الفيضان

بيان من الرئاسة الفلسطينية بشأن «الإساءة للإمارات»

المستشارة تتهم الضابط بالتحرش بها ..ومحاميها:«طالت يده صدرها»

«رقم 150».. الرئيس يصدر قرارًا جمهوريًا سارًا

علاقة مع طفل ميت.. آلاف الصور لاعتداءات غير آدمية أمام المحكمة

كارل توماس مورجان
كارل توماس مورجان
الثلاثاء، 08-09-2020 06:33 م فتحي مجدي
ألقت الشرطة البريطانية على شخص عثر بحوزته على مجموعة من صور الاعتداء على الأطفال، من بينها صور لشخص يمارس الجنس مع طفل ميت، وجثة مراهق ملطخ بالدماء.

وتضمنت الصور التي عثر عليها بحوزة كارل توماس مورجان على أكثر من 150 ألف صورة وفيديو، لدرجة أن الشرطة تخلت عن العد.

ومن بين 956 صورة تم تحليلها، تم تصنيف 337 صورة في أسوأ فئة. وأظهرت العديد من الفتيات فتيات تتراوح أعمارهن بين حديثي الولادة و 15 عامًا في "ضائقة شديدة" يتعرضن للاغتصاب أو الإساءة العنيفة.

وقال المدعي العام ريس روثويل، إن تحليل المواد أظهر أن مورجان "استمتع بجنون الموتى والاغتصاب والاغتصاب"، حسبما استمعت محكمة كارنارفون.

وأضاف إن "العديد منها يصور الجنس مع الجثث، أحدها لمولود وآخر لفتاة تبلغ من العمر 14 عاما ملطخة بالدماء"، وفقًا لما نقلته صحيفة "ديلي ستار".

وقال روثويل إن مورجان (28 عامًا) من جارث رود بمقاطعة بانجور في أقصى شمال ويلز، كان أيضًا مهتمًا بالاعتداء الجنسي العائلي، بالإضافة إلى تعرض الأطفال للإساءة أثناء تسممهم أو تخديرهم، وبعض الصور تحتوي أيضًا على حيوانات .

وأضاف روثويل، في معرض تلخيصه للقضية، إنه في نوفمبر 2018 أبلغ موقع التواصل الاجتماعي "كيك ماسنجر"، أن مستخدمين في مجموعة خاصة شاركوا عددًا من مقاطع الفيديو "التي تصور إساءة معاملة خطيرة للأطفال".

وتمت مشاركة مقطع "غير لائق" مدته 13 ثانية بواسطة مستخدم يسمى _TheTitch00)، ومن خلال فحص "الآي بي" الخاص به توصل إلى منزل مورجان في كورنوال وإلى عنوان جامعته في بانجور.

نفذت الشرطة مذكرة تفتيش في عنوان مورجان، وصادرت هاتفه والكمبيوتر المحمول.

وعندما تم القبض عليه واستجوابه، اعترف بأنه الشخص الذي قام بتحميل الفيديو البذيء، لكنه ادعى أنه كان جزءًا من مجموعة أهلية تبحث في الويب المظلم عن دليل للقبض على مشتهي الأطفال.

قال روثويل: "لقد قال إنه يعلم أن ما يفعله غير قانوني، ولكنه مستعد للتضحية بنفسه من أجل الصالح العام".

لكن مورجان قال إنه حذف عن طريق الخطأ جميع المعلومات حول مجموعة الحراسة قبل بضعة أشهر، حسبما أضاف الادعاء.

خلال مقابلة ثانية، نفى مورجان أي اهتمام جنسي بالأطفال وقال إنه "مفتون من منظور طبي" بشأن بعض الصور الأكثر تطرفًا وكان "فضوليًا بشأن الطبيعة البشرية وقدرتها على المشاركة في مثل هذا السلوك".

وأقر بأنه مذنب في سبع تهم  بما في ذلك واحدة تتعلق بنشر صورة غير لائقة، وثلاثة تتعلق بالتقاط صور غير لائقة، وواحدة بحيازة صور محظورة، واثنتان بحيازة صور متطرفة.

وفي دفاعه، استمعت المحكمة إلى عدم وجود إدانات سابقة لمورجان و"لم يكن هناك ما يشير إلى أي محاولة للاتصال بأي طفل".

إقرأ ايضا

وفاة ثالث ضحية بالطاعون في منغوليا

وفاة ثالث ضحية بالطاعون في منغوليا

جثة

أجهزة الأمن تعثر على جثة شاب ثلاثيني بسوهاج

7b6d15d96ccaee0553d0a33722f53227

تتزوج والد صديقتها المقربة وبعد حملها كانت الصدمة

 