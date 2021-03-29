"عرفت حاجة مكانش المفروض تعرفها" .. لميس الحديدي تفجر مفاجأة عن فتاة حادث الجلالة

حادث الجلالة

فجرت الإعلامية لميس الحديدي مفاجأة مدوية عن فتاة حادثة الجلالة .



وقالت لميس في برنامجها : عندي تفاصيل عن الحادث بس حفاظا على مشاعر الأسرة مش هقولها بس واضح أن البنت عرفت حاجة مكانش المفروض تعرفها والحاجة دي جابت لها اكتئاب وقررت إنها مش عايزة تكمل حياتها.



و أضافت : لما يكون عندكم حد مكتئب اهتموا بيه .