عامل بعد قتل والده: شربت الشاي جنب الجثة

الجمعة، 28-08-2020
02:06 م
عبد القادر وحيد
" أنا سعيد إني قتلته حولني مجرم.. أبويا يستاهل القتل"،
كانت هذ بعض الكلمات التي اعترف بهاشاب في بداية العقد الثاني من العمر بتفاصيل قتل
والده
.
وفي تفاصيل اعترافاته قال المتهم بمحضر الشرطة: "أنا
قتلته علشان هو يستاهل الموت ومش ندمان".
وأضاف: "بعد ما قتلت أبويا قولتله كده قتلتك، وعملت
شاي وقعدت جمب الجثة
.. وبعدين أخدت دش وغيرت هدومي.. وكان معاه 690 جنيها أخدتهم ومشيت
روحت على القهوة".
من جانبها قررت النيابة العامة حبس المتهم 4 أيام على ذمة
التحقيقات كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وقررت تشريح الجثة
لبيان سبب الوفاة.
وكانت الإدارة العامة لمباحث القاهرة بإشراف اللواء نبيل
سليم مدير مباحث العاصمة قد تمكنت من كشف غموض العثور على جثة عجوز داخل منزله في منطقة
بدر
وتبين أن نجله وراء ارتكاب الواقعة وتم ضبط المتهم واعترف بارتكاب الجريمة.
يأتي هذا بعدما تلقى مأمور قسم شرطة بدر
، بلاغا من الأهالي
يفيد بالعثور على عجوز مقتولا داخل شقته بدائرة القسم.
و بالانتقال والفحص والمعاينة تبين العثور على جثة رجل في
العقد الخامس من العمر ويرتدي كامل ملابسه ومصاب بجرح في رأسه، وتوصل فريق البحث إلى
أن نجل الضحية وراء ارتكاب الواقعة.
تم ضبط المتهم وبمواجهته بما أسفرت عنه الحريات اعترف بارتكاب
الواقعة، منوها أنه نظرا لسوء معامل
ة المجني عليه له حدثت مشادة كلامية معه وقام على
إثرها بضربه بعصا على رأسه وهرب من المنزل.