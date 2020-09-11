طفل عمره 3 سنوات يدخن الحشيش

الجمعة، 11-09-2020
07:20 م
قتحي مجدي
ألقت السلطات الأمريكية، القبض على فتاة مراهقة من مدينة سان وصديقها بعد أن أظهر مقطع فيديو، طفل
اً يبلغ من العمر 3سنوات يدخن الماريجوانا.
وقال خافيير سالازار، عمدة مقاطعة بيكسار، للصحفيين إن لاريسا كونتريراس (18 عامًا)، وصديقها توماس ري إسكيفيل (19 عامًا)، اعتقلاا بتهمة تعريض طفل
للخطر يوم الخميس، بعد أن نشرت الأولى مقطع فيديو لحادث يوم السبت على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأضاف سالازار أنه تلقى اللقطات، التي نُشرت على موقع "فيسبوك" مباشرة من عاملة محلية غير ربحية يوم الإثنين تظهر كونتريراس وآخرين يشجعون شقيقها الصغير على تدخين الماريجوانا.
وأشار إلى أنه "من الواضح جدًا أن الطفل
الصغير في الفيديو كان يتم تشجيعه على تدخين ما نعرفه الآن أنه الماريجوانا وأصبح مريضًا جسديًا نتيجة لذلك".
وتابع: "(كونتريراس) والعديد من الأشخاص الآخرين المهتمين كانوا يسعدون كثيرًا بذلك، كانوا يسخرون منه ويسخرون من حقيقة أن هذا الطفل
الصغير كان مريضًا قدر الإمكان".
وقال سالازار إن تحقيقًا لاحقًا في اللقطات قاد المحققين إلى كونتريراس، الذين بثوا بعضًا من التحقيقات معها وتضمن اعترافًا واضحًا.
قالت سالازار، إن والدي الطفل
تركاه في رعاية كونتريراس، وهي تراقبه في مناسبة عائلية. وأشار إلى أنهما لا يواجهان اتهامات وإن الطفل
عاد إلى المنزل.
وتُظهر اللقطات صبيًا صغيرًا يدخن الحشيش
وهو جالس في حضن شخص ما داخل سيارة، وفقًا لقناة (KTSA) التليفزيونية المحلية.
وقال سالازار، إنه يمكن أيضًا سماع الأشخاص داخل السيارة وهم يأمرون الصبي بالتدخين، مضيفًا أن الحادث كان على ما يبدو للتسلية.
وأضاف: "أعتقد أنهم اعتقدوا أن الأمر كان مضحكًا فقط، ويمكنك أن تقول من خلال مشاهدة الفيديو أنهم اعتقدوا أنه كان من أكثر الأشياء تسليةً على الإطلاق، أن هذا الطفل
الصغير كان يدخن بلطف ويسعل ويمرض جسديًا نتيجة لذلك".
وتابع: "لقد اعتقدوا أنه كان أكثر شيء مضحك في العالم ، لكنها لا تضحك الآن، أليس كذلك؟".
قالت كونتريراس إنها كانت مخمورة في ذلك الوقت ولم تكن تفكر بشكل مباشر في إيقاف حصول شقيقها على الحشيش. وأضافت: "في هذه اللحظة، كنت منتشية".