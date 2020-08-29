طفلان يستدرجان زميلهما ويعتديان عليه بعد تصويره: بنقلد الأفلام الإباحية

السبت، 29-08-2020
08:37 ص
أحمد عادل شعبان
أقدم طفلان
على جريمة تقشعر لها الأبدان وذلك بعد قيامهما باستدراج زميلهما إلى شقة أحدهما وهتك عرضه.
واعتدى الطفلان
على زميلهما الثالث وتركاه في حالة إعياء شديدة وفروا من الشقة في أعقاب مشاهدتهما للأفلام الإباحية.
البداية كان بلاغ تلقاه قسم أول شبرا الخيمة
من رجل يدعى (ح) يتهم طفلين بالاعتداء على نجله .. وبإعداد الأكمنة أمكن القبض على المتهمي وهما "م" - 15 عاما - و ج - 14 عاما .
وأمرت النيابة بعرض المجني عليه على الطب الشرعي الذي أثبت وجود آثار اعتداء جنسي وآثار تعذيب وجروح نتيجة توثيقه بالحبال.
واعترف المتهمان بالواقعة ، حيث أقر أحدهما باستدراج الضحية لكي يمارس معه الرذيلة .
وأشار إلى أن والديه منفصلين وأنه يعيش رفقة والدته التي تغيب خارج المنزل كثيرا بسبب عملها ، مما يجعله يشعر بالملل ويشاهد المقاطع الإباحية وفكر في تقليدها على الطبيعة.
وأقر المتهمان أنهما اعتديا على الضحية بعد توثيقه بالحبال ثم قاما بتصويره عاريا لتهديده بعد الإبلاغ .
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.