السبت 29 أغسطس 2020
توقيت مصر 09:58 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

طال انتظاره.. حدث تاريخي بالكويت الأسبوع المقبل

الأرصاد تحذر من موجة شديدة الحرارة .. وهذا موعد ذروتها

4 آلاف عامل بـ" كوكا كولا" ينتظرون قرارات موجعة

فنان شهير يصدم جمهوره برأيه في المثليين: بأحترمهم جدًا واللي هما فيه مش مرض

هل تهكمت ريما رهونجي على الحجاب بعد خلعه؟

مستشار بن زايد: التطبيع بين الدول العربية وإسرائيل صار أمرًا حتميا

وفاة فنان شهير بعد صراع قاسي مع مرض السرطان

فيديو مذهل.. لحظة سقوط طفل من الدور الثالث في حضن رجل بالشارع

الشرطة الأمريكية تعثر على عشرات الأطفال المفقودين

عاجل

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

طفلان يستدرجان زميلهما ويعتديان عليه بعد تصويره: بنقلد الأفلام الإباحية

المتهم
المتهم
 
السبت، 29-08-2020 08:37 ص أحمد عادل شعبان
أقدم طفلان على جريمة تقشعر لها الأبدان وذلك بعد قيامهما باستدراج زميلهما إلى شقة أحدهما وهتك عرضه.

واعتدى الطفلان على زميلهما الثالث وتركاه في حالة إعياء شديدة وفروا من الشقة في أعقاب مشاهدتهما للأفلام الإباحية.

البداية كان بلاغ تلقاه قسم أول شبرا الخيمة من رجل يدعى (ح) يتهم طفلين بالاعتداء على نجله .. وبإعداد الأكمنة أمكن القبض على المتهمي وهما "م" - 15 عاما - و ج - 14 عاما .

وأمرت النيابة بعرض المجني عليه على الطب الشرعي الذي أثبت وجود آثار اعتداء جنسي وآثار تعذيب وجروح نتيجة توثيقه بالحبال.

واعترف المتهمان بالواقعة ، حيث أقر أحدهما باستدراج الضحية لكي يمارس معه الرذيلة .

وأشار إلى أن والديه منفصلين وأنه يعيش رفقة والدته التي تغيب خارج المنزل كثيرا بسبب عملها ، مما يجعله يشعر بالملل ويشاهد المقاطع الإباحية وفكر في تقليدها على الطبيعة.

وأقر المتهمان أنهما اعتديا على الضحية بعد توثيقه بالحبال ثم قاما بتصويره عاريا لتهديده بعد الإبلاغ .

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
 

إقرأ ايضا

5f494ecf42360465290478ce

بالصور.. ذبح فتاتين وقطع لسان أحدهما بقنا

اغتصاب

تطور خطير في قضية اغتصاب فتاة فيرمونت

شاطئ النخيل

غرق شاب تسلل إلى شاطئ النخيل بالإسكندرية

 

أخبار متعلقة

إلقاء "مياه نار" على المعازيم في حفل زفاف بشبرا الخيمة

إلقاء "مياه نار" على المعازيم في حفل زفاف بشبرا الخيمة