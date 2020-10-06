طعنته بالسكين 30 طعنه بعد ممارسة الرذيلة والسبب!!

الثلاثاء، 06-10-2020
06:52 م
المصريون
عثر
على جثة مهندس مصري مقتول داخل شقته بمدينة 6 أكتوبر
، وكشفت الأجهزة الأمنية لغز مقتله وطعنه بالسكين
30 طعنة.
وكشفت
التحريات بقيادة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث واللواء عاصم
أبو الخير مدير المباحث الجنائية، إن المجني عليه كان متعدد العلاقات النسائية
بشهادة الجيران وبواب العمارة، حيث قام بإستقار هذا العقار بدون علم أسرته من أجل
أن يأخذ حريته في ممارسة الرذيلة
معهن وشرب الخمور
والمخدرات
.
وفي
يوم الحادث رصدت كاميرات المراقبة دخول فتاتين العقارمعه وخروجهن بدونه بعد ساعتين
ونصف تقريباً.
وتوصلت
التحريات برئاسة العقيد فوزي عامر مفتش مباحث قطاع 6 أكتوبر، إلى أن المجني عليه
تعرف على الفتاتين بمنطقة المريوطية وعرض عليهما ممارسة الرذيلة
مقابل 500 جنيه
فتوجهتا معه لشقته بأكتوبر ولاحظتا امتلاكه لمبلغ مالي كبير فاتفقا على سرقته،
وأثناء الذهاب للشقة قام المهندس بشراء خمور وضعت له إحدى الفتاتين بها أقراصا
مخدرة لسرقته والهرب، إلا إنه لم يفقد الوعي وشعر بحركتهما الغريبة لمغادرة الشقة
حيث فوجئت الفتاتان بقيامه بإغلاق باب الشقة من الداخل وأثناء البحث عن المفتاح
حدث اشتباك بينهم لمحاولة الفتاتين الهرب فاستلت إحداهما سكينا وغرسته مرات عديدة
في جسد المجني عليه حتى اصابته بحوالي 30 طعنة.
فور
العثور على المفتاح غادرت الفتاتان الشقة حتى تمكنت قوة أمنية برئاسة العميد علاء
فتحي رئيس مباحث قطاع أكتوبر والمقدم إسلام المهداوي رئيس مباحث أكتوبر أول من
تحديد مكان اختبائهما والقاء القبض عليهما.