الثلاثاء 06 أكتوبر 2020
توقيت مصر 18:57 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

طعنته بالسكين 30 طعنه بعد ممارسة الرذيلة والسبب!!

بشرى سارة من الصحة العالمية بشأن كورونا

ريهام سعيد تقع ضحية عملية نصب من هذا الشخص

يحبس والدته في المنزل لمدة عام بالغربية.. والسبب صادم

الدولار يفاجئ الجميع بأسعاره اليوم

مفاجأة.. فايلر مدربًا لهذا النادي

سقوط طائرة عسكرية في تونس

عروس القليوبية.. اعترفت له بالحقيقة الصادمة ثم قتلته أثناء نومه

بعد ضم «كارتيرون».. رئيس التعاون السعودي يقدم استقالته

صدمة لليفربول بعد إصابة شاكيري بكورونا

طعنته بالسكين 30 طعنه بعد ممارسة الرذيلة والسبب!!

طعنته 30 طعنة بعد ممارسة الرذيلة
طعنته بالسكين 30 طعنه بعد ممارسة الرذيلة
 
الثلاثاء، 06-10-2020 06:52 م المصريون
عثر على جثة مهندس مصري مقتول داخل شقته بمدينة 6 أكتوبر،  وكشفت الأجهزة الأمنية لغز مقتله وطعنه بالسكين 30 طعنة.
وكشفت التحريات بقيادة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث واللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، إن المجني عليه كان متعدد العلاقات النسائية بشهادة الجيران وبواب العمارة، حيث قام بإستقار هذا العقار بدون علم أسرته من أجل أن يأخذ حريته في ممارسة الرذيلة معهن وشرب الخمور والمخدرات.
وفي يوم الحادث رصدت كاميرات المراقبة دخول فتاتين العقارمعه وخروجهن بدونه بعد ساعتين ونصف تقريباً.
وتوصلت التحريات برئاسة العقيد فوزي عامر مفتش مباحث قطاع 6 أكتوبر، إلى أن المجني عليه تعرف على الفتاتين بمنطقة المريوطية وعرض عليهما ممارسة الرذيلة مقابل 500 جنيه فتوجهتا معه لشقته بأكتوبر ولاحظتا امتلاكه لمبلغ مالي كبير فاتفقا على سرقته، وأثناء الذهاب للشقة قام المهندس بشراء خمور وضعت له إحدى الفتاتين بها أقراصا مخدرة لسرقته والهرب، إلا إنه لم يفقد الوعي وشعر بحركتهما الغريبة لمغادرة الشقة حيث فوجئت الفتاتان بقيامه بإغلاق باب الشقة من الداخل وأثناء البحث عن المفتاح حدث اشتباك بينهم لمحاولة الفتاتين الهرب فاستلت إحداهما سكينا وغرسته مرات عديدة في جسد المجني عليه حتى اصابته بحوالي 30 طعنة.
فور العثور على المفتاح غادرت الفتاتان الشقة حتى تمكنت قوة أمنية برئاسة العميد علاء فتحي رئيس مباحث قطاع أكتوبر والمقدم إسلام المهداوي رئيس مباحث أكتوبر أول من تحديد مكان اختبائهما والقاء القبض عليهما.
 

إقرأ ايضا

E-232587-2020100680044-3

يحبس والدته في المنزل لمدة عام بالغربية.. والسبب صادم

يييييييييييييي

مفاجأة تقلب الموازين بواقعة وفاة عروسي الشرقية

إعصار دلتا يهدد المكسيك

إعصار "دلتا" قد يدمر المكسيك بالكامل الأربعاء

أخبار متعلقة

ارشيفية

39 ألف جثة مجهولة الهوية.. هذا مصيرها