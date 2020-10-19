طالب الإعدادية الذي أنجب من شقيقته التوأم يفجر مفاجأة صادمة

الإثنين، 19-10-2020
03:09 م
محمد فضل
فجر طالب
الصف الثالث الإعدادي المتهم بمعاشرة شقيقته
التوأم معاشرة
الأزواج حتى حمل
ت وأنجبت منه طفل سفاح
، مفاجأة صادمة في اعترافاته أمام جهات
التحقيق، بشأن والد
ه وعلاقته بما حدث بينه وبينه شقيقته
.
وفي التفاصيل فقد كشفت تحقيقات نيابة كرداسة ومركز امبابة تفاصيل حبس صبي
عاشر شقيقته
التوأم معاشرة
الازواج، ما أدي إلي حمل
ها سفاح
ا ،ما جعل والد
هما يحاول
التخلص من الرضيع فور ولادته.
واشارت التحقيقات أن بداية الواقعة كانت بورود بلاغ من أهالي منطقة منشأة
القناطر، يفيد بضبط مزارع 52 سنة أثناء محاولته التخلص من رضيع وإلقائه فى الترعة.
وبمجرد تلقى البلاغ، انتقلت قوة من المباحث وألقت القبض على الأب الذي أشار
إلى أنه حاول التخلص من طفل ناتج عن علاقة غير شرعية بين ابنه وابنته التوأم، وأنه
كان على علم بتلك العلاقة، وانتظر حتى أنجبت الابنة الطفل، وقام بحمل
ه عقب ولادته
بـ24 ساعة وحاول التخلص منه.
وعلى الفور، انتقلت قوة من المباحث، إلى منزل الأب وألقى القبض على ابنائه،
واعترف الاثنان بتفاصيل الجريمة، وتم التحفظ عليهما، وأُخطرت جهات التحقيق التي
قررت إيداع الطفل فى دار رعاية، وبدأت فى استجواب المتهمين، وطلبت تحريات المباحث
النهائية بشأن الواقعة.
وأمام النيابة العامة اعترف المتهم أنه مرتبط بعلاقة عاطفية مع شقيقته
التوأم منذ عام وشهرين، بعدما تركت والد
ته المنزل، وتعلم مشاهدة الأفلام الإباحية
على الهاتف المحمول، وفي يوم ضبطته شقيقته
بمشاهدة فيلم إباحي، وأقنعها بتقليد
الأفلام الجنسية، واستمرا على ذلك لمدة عام كامل.
وأكد المتهم أنه لم يعلم أن شقيقته
حامل منه، لكنها أُصيبت بحالة إعياء
شديدة، وامتنعت عن الطعام، فأخذها والد
هما إلى المستشفى، وعقب الكشف عليها اكتشف
حمل
ها.
وتابع المتهم في اعترافاته، بأنه اتفق مع والد
ه على استكمال حمل شقيقته
،
وعقب ولادة الجنين يتم التخلص منه، ومنعهما من اللقاء طوال فترة حمل
ها، إلا أن
الشرطة ألقت القبض على الأب قبل التخلص من الرضيع.
كما فجر مفاجأة صادمة، بأن والد
ه اغتصب شقيقته
أيضًا وعاشرها معاشرة
الأزواج.
وكشف المتهم، أن والد
ته انفصلت عن والد
ه منذ عام ونصف العام، وتركت منزل
العائلة، وأنه كان يتجه إلى العمل ويعود إلى المنزل، وأثناء نومه مع شقيقته
في
غرفة واحدة كان يمارس معها الرذيلة برضاها.
وقررت جهات التحقيق إيداع الطفل داخل دار رعاية، ومازالت التحقيقات مستمرة
مع الابن والأب، وأمرت بحبسهما لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.