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ضجة علي مواقع التواصل بسبب تصرف صادم من ابن فقد والدته بسبب " كورونا"

ارشيفية
ارشيفية
 
الإثنين، 07-12-2020 01:56 م متابعات- أمينة عبد العال
تداور رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب يقوم بتمزيق وجهه وهو يبكي " ردي عليا يا أمي " حزنا علي فراقها .
و كان الشاب قد أقدم علي فعل غريب وغير متوقع بعد وفاة والدته تأثرا بإصابتها بفيروس " كورونا" المستجد ، حيث قام بتمزيق وجهه بمطواة و محاولة التعدي علي الطاقم الطبي بالمستشفي .
و تعود بداية الواقعة إلي وصول سيدة في العقد الثامن  إلي المستشفي العام بطنطا ،  مصابة بفيروس " كورونا" وحالتها الصحية سيئة جدا وجري حجزها في قسم العزل وبعد أيام تدهورت حالتها الصحية وتوفيت ، وتفاجئ المرضي و الطاقم الطبي ببكاء أحد أبنائها و تمزيقه لوجهه بسلاح أبيض " مطواة " كانت معه وهو يقول :" ردي عليا يا امي " وعندما حاول بعض أفراد الطاقم تهدئته حاول التعدي عليهم ، حسبما نشرت " الوطن " .
و قام الأمن بالتدخل وتم السيطرة علي الموقف و تغسيل وتكفين المتوفاة حسب الإجراءات الاحترازية المتبعة.
 

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