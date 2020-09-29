ضبط موظف هتك عرض طفل داخل سيارته بالتجمع

الثلاثاء، 29-09-2020
09:05 م
تمكنت مباحث القاهرة، من القبض على موظف لقيامه بهتك عرض
طفل عمره 5 سنوات وحاول اغتصابه داخل سيارة بالتجمع الأول.
وقال مصدر أمني إن ضباط القاهرة الجديدة تحركوا فور تداول الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتمكنوا من تحديد موقع الجاني وإلقاء القبض عليه.
ورصد مقطع الفيديو، احتجاز الرجل لأحد الأطفال داخل سيارته للتعدي عليه، حيث أظهر جزءا من عضوه الذكري قبل الدخول إلى السيارة بصحبة الطفل، في حين أن أصدقاء الطفل كانوا يتحركون بجانب السيارة استكمالا للعبهم.
تلقى المقدم تامر عبدالشافي، رئيس مباحث قسم شرطة التجمع الأول، بلاغا مفاده تعرض طفل لاعتداء جنسي داخل سيارة والانتقال والفحص تبين أنه موظف بشركة استدرج طفلا عمره 5 سنوات وهتك عرض
ه، وتم ضبط المتهم وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.