السبت 13 مارس 2021
توقيت مصر 21:05 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

دار الإفتاء: غدًا.. أول أيام شهر شعبان

رسالة نارية من نجم الأهلي قبل معركة فيتا كلوب

ضبط مواطن ارتكب فعلًا خادشًا للحياء بحق سيدتين في السعودية

الاتحاد الأوروبي يفاجئ عائلة «مبارك»

الدولار أمام الجنيه.. تعرف على أسعار اليوم

وكالة عالمية تستشهد بصحيفة «المصريون» لتبرئة عبدالله رشدي من متحرش المعادي

ملك الأردن يصل المستشفى بالزي العسكري ويحقق بنفسه مع المدير بعد الكارثة

فنانة شهيرة تثير الجدل بفيديو صادم عقب خروجها من السجن 10 سنوات

بالفيديو.. قتلى في انفجار ضخم يهز تونس

5 رسائل من شيخ الأزهر لمؤتمر «الأعلى للشؤون الإسلامية»

ADS
 

ضبط مواطن ارتكب فعلًا خادشًا للحياء بحق سيدتين في السعودية

أرشيفية
أرشيفية
 
السبت، 13-03-2021 07:06 م الطيب حسين
كشفت سلطات الأمن العام بالمملكة العربية السعودية حصيلة عدد من الجرائم التي تم القبض على المتهمين بارتكابها خلال الأيام الماضية.

جاء من تلك الجرائم قيام مواطن بارتكاب فعل مشين بحق سيدتين، حيث وجه لهما عبارات خادشة للحياء. وبث الأمن العام، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، تقريرًا مصورًا تحت عنوان في قبضة رجال الأمن، أشار فيه إلى الجهود المبذولة لكشف ملابسات تلك الجرائم.

وأشار إلى ضبط مواطن أتلف أحد أجهزة الرصد الآلي على أحد الطرق العامة، كما تم القبض على مواطن تلفظ بعبارات مسيئة وخادشة للحياء ضد امرأتين في أحد الأماكن العامة، ووثق ذلك ونشره على حسابه بأحد مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر أن مقيمَين من الجنسية الباكستانية مارسا نشاطًا غير مرخص باتخاذ عيادتين لعلاج المرضى، وقد ضُبطت بحوزتهما معدات وعقاقير ومستلزمات طبية متنوعة، فتم القبض عليهما.

وقال "تم القبض على مقيم خالف الأنظمة بقيادة مركبته وسط حديقة عامة، كما تم القبض على 4 مواطنين ومقيمين من الجنسية البنجلادشية ارتكبوا عددًا من الجرائم تمثلت في سرقة القواطع والمعدات الكهربائية والنحاسية من مواقع ومشاريع تحت الإنشاء".

كما تم القبض على مواطن أطلق أعيرة نارية من مركبته في أحد الأحياء السكنية.
 

إقرأ ايضا

20201208003416026

حبس إبراهيم حسن عامين وكفالة 10 آلاف جنيهًا

20200618005815759

قرار عاجل من محكمة النقض بشأن «أبوتريكة»

فنان

بعد متحرش المعادي .. فنان شهير يستدرج الفتيات إلى منزله ويعتدي عليهن