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ضبط شعر طبيعي بملايين الجنيهات مع راكبة في مطار القاهرة

مطار القاهرة الدولي
مطار القاهرة الدولي
 
الأحد، 25-10-2020 01:17 م متابعات- أمينة عبد العال
تمكنت جمارك مطار القاهرة الدولي من ضبط راكبة حاولت تهريب شعر داخل ملابسها أثناء وصولها من دولة عربية .
يأتي ذلك عندما قام مأمورو الجمارك بمبني الركاب رقم 3 بالمطار من ضبط راكبة مصرية قادمة من دبي في محاولة منها لتهريب 10 كيلو جرام من الشعر الطبيعي والذي يقدر بملايين الجنيهات ، داخل الملابس عندما اشتبه المأمور مصطفي فاضل و قام وائل عيد بتفتيش الحقائب بعد التأكد من وجود جسم غريب عن طريق جهاز كشف الأشعة ، حسبما نشرت " الوفد " .
جدير بالذكر أنه بعد الكشف علي كمية الشعر داخل الملابس بالحقيبة تم عرض الراكبة علي مشرف الصالة ورئيس القسم الجمارك أحمد الحكش ومدير الإدارة أحمد علي ونائب مدير إدارة الجمارك حسين هيكل و حمدي حافظ وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وعرضها علي النيابة .
 

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