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ضبط زوجته تخونه مع صديقه فدفنهما تحت بلاط الشقة

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خيانة
 
الأربعاء، 11-11-2020 03:31 م المصريون

كشفت تحقيقات نيابة الهرم عن جريمة قتل ارتكبها عاطل منذ 5 سنوات، حيث أنهى حياة زوجةه وشاب آخر وقام بدفنهما أسفل بلاط شقة بمنطقة العشرين في بولاق الدكرور، وتم استخراج الجثتين اليوم عبارة عن هيكلين عظميين بعد اعتراف المتهم بالجريمة.
وأشارت التحريات الأولية إلى أن الأجهزة الأمنية بالجيزة تلقت طلبا من نيابة الهرم باستخراج جثتين من شقة بشارع العشرين، وانتقلت قوة أمنية لتنفيذ قرار النيابة حيث حضر فريق من نيابة الهرم مصطحبة المتهم وسط حراسة مشددة وأرشد عن مكان دفن جثتين لزوجةه وشاب آخر أسفل بلاط الشقة.
تم استخراج الجثتين حيث تحولا لهيكلين عظميين لمرور قرابة 5 سنوات علي مقتلهما وتبين من التحريات أن القاتل متهم في عدة قضايا أخرى، وأثناء استجوابه ومناقشته اعترف بقتل زوجةه وصديقه ودفنهما منذ 5 سنوات.
 

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