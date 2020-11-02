صدمة.. العثور على فنان شهير مقتولًا داخل شقته

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الممثل الأميركي إيدي هاسيل
الممثل الأميركي إيدي هاسيل
 
الإثنين، 02-11-2020 05:22 م محمد فضل - متابعات
توفي الممثل الأميركي إيدي هاسيل (30 عاماً) ، الذي اشتهر بأدواره في الفيلم المرشح لجائزة الأوسكار عام 2010 "The Kids Are All Right" وفي برنامج NBC التلفزيوني "Surface"، وذلك حسبما قال مدير هاسيل لـ Variety.
وبحسب مدير أعماله، أصيب هاسيل بالرصاص صباح يوم أمس الأحد فيما يبدو أنها محاولة سرقة سيارة، على الرغم من أن الحادث لا يزال قيد التحقيق، ومن غير الواضح أين وقعت الجريمة في تكساس.
ولد هاسل في 16 يوليو 1990 في كورسيكانا ، تكساس، شغل العديد من الأدوار الصغيرة طوال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وأبرزها دور كلاي في فيلم 2010 "The Kids Are All Right"، وبطولة جوليان مور ومارك روفالو أيضًا.
وحصل فيلم The Kids Are All Right على أفضل صورة في حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2011، كما لعب دور فيل نانس في مسلسل الخيال العلمي "Surface" على شبكة NBC، حيث عمل جنبًا إلى جنب مع لايتون ميستر.
 

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