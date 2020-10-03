صدمة.. الدبابير تقتل مزارعًا أثناء قطف الفاكهة

السبت، 03-10-2020
04:38 م
فتحي مجدي
توفي رجل في البرتغال بعد أن لسعه سرب من الدبابير الآسيوية بينما كان يقطف الفاكهة
مع صديق له.
توفي "سيلسو"، البالغ من العمر 70 عامًا، بعد أن عجز الأطباء عن إنقاذ حياته إثر معاناته من صدمة الحساسية إثر الهجوم القاتل للدبابير.
وتعرض الرجل للسعات أثناء قطف الكاكي في مزرعة في جوندومار بالقرب من مدينة بورتو شمالي البرتغال.
وقال بال أبيليو رودريجيز (60 عامًا)، والذي أصيب أيضًا في الحادث الذي وقع صباح الخميس، لصحيفة "جورنال دي نوتيسياس" البرتغالية: "لم أر شيئًا كهذا من قبل. ذهبت لأقطع الفاكهة
من الشجرة وهاجموني. لقد لسعوا ذراعي ورأسي بينما كنت على سلم على بعد 20 قدمًا من الأرض، لكني تحملت الألم حتى لا أسقط".
وأضاف: "سيلسو أصيب أيضًا وذهبنا لمحاولة الحصول على المساعدة. وضعت الخل على جراحي لمعرفة ما إذا كان قد خفف الألم، ولكن بحلول ذلك الوقت كان سيلسو يواجه صعوبة في التحدث".
وسارع رجال الإطفاء إلى مكان الحادث، لكن سيلسو أصيب بالسكتة القلبية بحلول الوقت الذي وصلوا فيه بعد رد فعل تحسسي لسم الحشرات.
وقال مسؤول الإطفاء جواو نونيس، إنهم حاولوا إنعاش الضحية لمدة ساعة تقريبًا لكنهم لم يتمكنوا من عكس الصدمة التأقية التي عانى منها.
وتم تدمير العش الذي كانت تختبئ فيه الدبابير الآسيوية. وقال رودريجيز للصحافة المحلية، إنه لا يزال يشعر بالصدمة إزاء ما حدث، مضيفًا: "كان من الممكن أن أكون قد قتل
ت أيضًا. ما زلت أعاني من الصدمة التي سببها لي هذا".
وفي الشهر الماضي، توفي إسباني يبلغ من العمر 69 عامًا يُدعى أنطونيو رودريجيز لوريرو بعد تعرضه لهجوم من قبل الدبابير الآسيوية.
وفي الشهر الماضي، تم الإبلاغ عن رصد دبابير آسيوية في جوسبورت بالقرب من بورتسموث بمقاطعة هامبشاير ببريطانيا، بعد أن حذر الخبراء من غزو محتمل للمملكة المتحدة.
ووُصف ذلك بأنه أول موقع رسمي يعثر فيه على الدبابير في بريطانيا منذ أكتوبر 2019، عندما تم العثور على عشين ودُمر بالقرب من كرايستشيرش في دورست.