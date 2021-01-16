صادم.. وفاة أحد نجوم الفن في انفجار سيارة بمحور 26 يوليو

السبت، 16-01-2021
07:14 م
لقي أحد نجوم الفن مصرعه في انفجار
سيارة بسبب اصطدامها في السور الخرساني على محور 26 يوليو
.
وأسفر الحادث
عن مصرع 3 آخرين في الحادث
الذي وقع الليلة الماضية.
وتوفي في الحادث
المنتج الشاب محمود الفولي 27 سنة، والذي أنتج فيلم "شنطة حمزة" بطولة حمادة هلال، بحسب "القاهرة 24".
كما توفي معه شريكه بالعمل والشركة ويدعى أحمد ناجي 28 سنة.
واصطدمت السيارة خلال سيرها مساء بأحد الحواجزالخرسانية الموجودة بجانب الطريق، مما أدى إلى انفجار
ها قبل وصول المارة لإنقاذ الضحايا حيث لقوا مصرعهم في الحال.