السبت 23 يناير 2021
توقيت مصر 20:19 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

أخبار سارة في السعودية

احتفاء واسع بفيديو قديم لجنازة ملك سعودي بحضور ابن باز

صادم.. ضبط شبكة دعارة داخل مدرسة إعدادية في شبرا

تصريحات شديدة.. السودان: سد النهضة يضرنا ولدينا وسائل للرد

فيديو خطير يرصد سرقة محل ذهب في الكويت

وفاة 4 وزراء إثر إصابتهم بـ"كورونا"

نجيب ساويرس يفجر مفاجأة بشأن قضية الفيرمونت

بث مباشر.. مباراة الزمالك وأسوان فى الدورى

خالد بن فهد يتصدر الترند في السعودية بشكل مفاجيء

تطورات جديدة في قضية اغتصاب فتاة الفيرمونت

ADS
 

صادم.. ضبط شبكة دعارة داخل مدرسة إعدادية في شبرا

50
صادم.. ضبط شبكة دعارة داخل مدرسة إعدادية في شبرا
 
السبت، 23-01-2021 07:38 م
فجرت تحقيقات النيابة حول ضبط شبكة دعارة في مدرسة إعدادية مفاجآت صادمة.

واتهمت النيابة مسؤول بمدرسة حدائق شبرا الإعدادية بالساحل، وآخرين بتكوين وإدارة شبكة لممارسة الدعارة داخل المدرسة.

 
وضمت قائمة المتهمين 7 أشخاص هم "حمدي ح 58 سنة، أمين عهدة بمدرسة شبرا الإعدادية، وأميرة ب 29 سنة، عاملة نظافة، وأمل ح 35 سنة،عاملة بمصنع، وإنصاف ع 51 سنة عاملة، وخلف و 46 سنة سائق، ومايز م 55 سنة  عامل، ورفعت ر 52 سنة، رئيس تمريض بمستشفى صحة نفسي حكومي".

وكشفت التحريات أن المتهم الأول (حارس المدرسة) استغل مرافقها في تسهيل ممارسة الدعارة لبعض الساقطات نظير مقابل مادي، وتستكمل النيابة تحقيقاتها في الواقعة.


 

إقرأ ايضا

5bf0589995a5979b218b4606

نجيب ساويرس يفجر مفاجأة بشأن قضية الفيرمونت

الفيرمونت

تطورات جديدة في قضية اغتصاب فتاة الفيرمونت

عرض طفل للبيع على لافيس بوك

سيدة وزوجها يعرضان طفلهما للبيع عبر الفيس بوك