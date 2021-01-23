صادم.. ضبط شبكة دعارة داخل مدرسة إعدادية في شبرا

صادم.. ضبط شبكة دعارة داخل مدرسة إعدادية في شبرا

فجرت تحقيقات النيابة حول ضبط شبكة دعارة في مدرسة إعدادية مفاجآت صادمة.



واتهمت النيابة مسؤول بمدرسة حدائق شبرا الإعدادية بالساحل، وآخرين بتكوين وإدارة شبكة لممارسة الدعارة داخل المدرسة.





وضمت قائمة المتهمين 7 أشخاص هم "حمدي ح 58 سنة، أمين عهدة بمدرسة شبرا الإعدادية، وأميرة ب 29 سنة، عاملة نظافة، وأمل ح 35 سنة،عاملة بمصنع، وإنصاف ع 51 سنة عاملة، وخلف و 46 سنة سائق، ومايز م 55 سنة عامل، ورفعت ر 52 سنة، رئيس تمريض بمستشفى صحة نفسي حكومي".



وكشفت التحريات أن المتهم الأول (حارس المدرسة) استغل مرافقها في تسهيل ممارسة الدعارة لبعض الساقطات نظير مقابل مادي، وتستكمل النيابة تحقيقاتها في الواقعة.





