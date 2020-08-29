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صادم.. البرق يقتل 10 أطفال في هذه الدولة

صاعقة برق
صاعقة برق
 
السبت، 29-08-2020 01:57 م عبد القادر وحيد- متابعات
في واقعة صادمة، لقي 10 أطفال مصرعهم جراء وقوع صاعقة برق في أوغندا.
وكانت الشرطة الأوغندية أعلنت في وقت مبكر اليوم عن مقتل عشرة أطفال وإصابة أربعة آخرين إثر وقوع صاعقة برق في إحدى البلدات النائية.
وبحسب ما أعلنه المتحدثة باسم الشرطة فإن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و16 عاما، كانوا يحتمون من الأمطار في منزل مسقوف بالحشائش عندما حدثت صاعقة البرق، منوهة أن الأطفال كانوا يلعبون كرة القدم في ساحة قريبة.
وتعد حالات الصعق بالبرق شائعة الحدوث في الدولة الواقعة شرقي أفريقيا، خلال المواسم الممطرة، حيث يتعرض الأطفال في بعض الحالات للصواعق أثناء تواجدهم في الفصول الدراسية.
 

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