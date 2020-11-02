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صاحب فضيحة الأمن القومي الأمريكي يطالب بالجنسية الروسية

سنودن
سنودن
 
الإثنين، 02-11-2020 12:27 م متابعات- أمينة عبد العال
تقدم إدوارد سنودن الموظف السابق في وكالة الأمن القومي الأمريكية والملاحق قضائيا بتهمة تسريب تفاصيل برنامج تجسس بطلب للحصول علي الجنسية الروسية لكنه سيبقي علي جواز سفره الأمريكي .
و أعلن سنودن طلبه للجنسية بعد أسابيع من منحه حق الإقامة الدائمة في البلاد وبعد أيام علي إعلان شريكته ليندساي ميلز بأنها حامل ، مضيفا في تدوينة علي توتير أنه 4 سنوات علي فله عن والديه لا يرغب هو و زوجته بأن يفصل عن ابنه .
و كان سنودن قد كشف في 2013 أن الإدارة الأمريكية تتجسس علي مواطنيها يعيش في المنفي في روسيا منذ نشر التسريبات .
جدير بالذكر أن موسكو أخيرا خففت قوانينها المتشددة بشأن الجنسية لتسمح بمنح الجنسية الروسية دون تخلي المتقدم بالطلب علي جنسيته الأصلية .
 

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