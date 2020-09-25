شرطية تقيم علاقة غير مشروعة مع زميلها أثناء الخدمة

الجمعة، 25-09-2020
07:45 م
فتحي مجدي
تورطت شرطية
بريطانية في علاقة مع ضابط
زميل لها أثناء الخدمة، قبل أن يفتضح أمرهما بعد التوصل إلى المكان الذي يتقابلان فيه عبر (GPS).
ودخلت زوي فيليبس (32 عامًا) في علاقة مع أندرو بيري (35 عامًا) بعد أن أرسلت صور سيلفي مثيرة، والتقيا في منزلها عندما كان من المفترض أن يكونا في الخدمة.
كما التقيا في سلسلة من اللقاءات السرية، قبل أن يفتضح أمرهما بعد بلاغ مجهول للقوة، ما أدى إلى فتح تحقيق وتتبع كبار الضباط تاريخ سيارات الضباط عبر نظام تحديد المواقع (GPS) لإثبات أنهما كانا يجتمعان في الخدمة.
واعترف بيري، الأب من ثلاثة أطفال، الذي تعمل زوجته ضابط
ة شرطة بما حدث بينهما واصفًل إياه بأنه "ملاعبة ثقيلة" بين الزوجين وممارسة الجنس الفموي.
وكشفت جلسة الاستماع أنهما كانا يقودان سيارتهما إلى مناطق نائية حتى يتمكنا من الاجتماع وقت الخدمة. وقررت اللجنة أن أفعالهما ترقى إلى سوء سلوك جسيم، وقررت وقفهما.
وقالت اللجنة إن بيري وفيليبس - اللذان سميا فقط على أنهما السيد أ والسيدة ب في جلسة الاستماع - كان يمكن فصلهما إذا لم يستقيلا.
وانتقد رئيس اللجنة كريستوفر مكاي سلوكهما "المؤسف"، وقال إن أفعالهما "قوضت ثقة الجمهور في قوة الشرطة"، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.
وأضاف: "كل الاتصالات التي أجراها السيد" أ "مع السيدة" ب "كانت أثناء ساعات العمل عندما كان في الخدمة، وكان ذلك على حساب شرطة جوينت والجمهور.
وتابع: "من المرجح أن كونه مع السيدة ب في أماكن نائية قد منع قدرته على الرد على المكالمات. سعت السيدة ب إلى تقليل مسؤوليتها عن أفعالها وسعت إلى إلقاء اللوم على السيد أ. لم تكن ضحية ولكنها مشاركة راغبة فيما حدث بينها وبين السيد أ".
وقال الضابط
المقدم جوناثان والتر أمام جلسة الاستماع: "تم إجراء مكالمات هاتفية مجهولة إلى شرطة جوينت تزعم أن السيدة ب والسيد أ كانا يلتقيان في أماكن نائية أثناء الخدمة وفي عنوان منزل السيدة ب لغرض إقامة علاقة جنسية".
وفي مقابلة، اعترف فيليبس بأنه كان هناك "تقبيل وعناق" عندما كانا في الخدمة. وقال إنها "مارست الجنس الفموي معه في إحدى المرات في سيارة للشرطة عندما كانا في الخدمة وكان هناك اتصال جنسي في شكل مداعبة ثقيلة".
التقى الزوجان أيضًا في منزل منزل فيليبس لممارسة الجنس بينما كان بيري في الخدمة.