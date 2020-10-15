شاهد أول صورة لقتلة فتاة المعادي .. وهذا أخطر ما اعترفوا به

الخميس، 15-10-2020
06:12 ص
أحمد عادل شعبان
ألقت قوات الأمن القبض على تشكيل عصابي تسببا في قتل فتاة المعادي
أثناء محاولة سرقتها.
وبيّن مصدر أمني أن المتهمين يرتبطان بصلة قرابة وهما وليد عبد الرحمن فكري من مواليد سنة 1986 ، ومسجل خطر مخدرات ، بالإضافة لابن خالته محمد أسامة جلال من مواليد سنة 1987 - مسجل خطر - ويعمل فرد أمن في كفر تهرمس.
واعترف المتهمين أنهما كونا تشكيل عصابي لسرقة الشنط من السيدات وفي أثناء قيام المجني عليها بالسير في الشارع حاولا سرقة الحقيبة لكنها تشبثت بها ما جعلها يتم سحلها لترتطم في سيارة كانت واقفة على جانب الطريق لتتوفى في الحال.