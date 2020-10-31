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شاب يقتل زميله بطلقة طائشة في عيد ميلاد بالقليوبية

جرائم قتل
أرشيفية
 
السبت، 31-10-2020 12:42 م متابعات - الدويني فولي
أمرت نيابة كفر شكر بمحافظة القليوبية ، حبس "ع ا ع " 18 سنة ، 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل الخطأ لزميله أثناء حضورهما حفل عيد ميلاد أحد أصدقائهما.

كما قررت النيابة إرسال السلاح المستخدم للمعمل الجنائى وطلبت تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.

وكانت أجهزة الأمن بالقليوبية قد القت القبض المتهم بقتل شاب بطلق ناري عن طريق الخطأ اليوم أثناء تواجده بصحبة عدد من الشباب للاحتفال بعيد ميلاد صديقهم بمنطقة السلخانة بكفر شكر.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من شرطة النجدة بورود بلاغا من أهالي قرية كفر منصور، بمصرع شاب يدعى "إسلام.م"، 24 عاما بطلق ناري ووجود حالة هياج وفزع بين المواطنين.

وبانتقال قوات الشرطة تبين أنه أثناء تواجد القتيل بصحبة عدد من أصدقائه الشباب للاحتفال بعيد ميلاد صديقه خرجت إحدى الطلقات الطائشة من سلاح الشاب "ع.ا.ع" 18عاما استقرت في صدره ولفظ أنفاسه الأخيرة وتم نقله إلى المستشفى وفر المتهم هاربا إلى الزراعات المتاخمة للمنطقة ونجحت أجهزة الأمن في القبض على المتهم وبحوزته السلاح المستخدم في الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

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