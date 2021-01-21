الخميس 21 يناير 2021
توقيت مصر 17:37 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بث مباشر.. مباراة الاهلي والمقاولون في الدوري الممتاز

مفاجأة.. لجنة إدارة الزمالك تلغي قرار مرتضى منصور

السعودية تبكي الممرضة الفلبينية «أم إسماعيل»

قرارات عنيفة..«موسيماني» يظهر العين الحمراء: لا مكان لهؤلاء في الفريق

السبب صادم..عروس تطلب الطلاق بعد 30 دقيقة في ليلة الدُخلة

الرئيس يصدر قرارات جمهورية جديدة

مدحت شلبي يسخر من واقعة محمد الشناوي:« ذكرني بالمعلم حنفي»

شاهد/ راشد الماجد ينهار من البكاء على قبر والدته أثناء دفنها

ترامب يخص الإمارات بآخر مرسوم رئاسي في اللحظات الأخيرة

شوبير يهاجم محمد صلاح.. تعرف على السبب

ADS
 

هزت الصعيد..

سيدة وزوجها يعرضان طفلهما للبيع عبر الفيس بوك

عرض طفل للبيع على لافيس بوك
عرض طفل للبيع على الفيس بوك
 
الخميس، 21-01-2021 12:10 م محمود أبوسعد

ألقت قوات الأمن القبض على سيدة وزوجها المقيمان بصعيد مصر، بعد عرضهما طفلهما للبيع عبر وسائل التواص الاجتماعي.
وأكدت معلومات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، قيام إحدى الفتيات بالإعلان عبر حسابها على "فيسبوك" عن رغبتها في التصرف والتنازل عن طفلة حديثة الميلاد بمقابل مادي والتواصل مع عملائها من راغبي تبني الأطفال عبر برامج وتطبيقات المحادثات النصية، من بينها "ماسنجر".

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد صاحبة الحساب المذكور وزوجها وتبين أنهما (سيدة مقيمة بدائرة مركز شرطة نجع حمادي بقنا، وزوجها مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة).

وعقب تقنين الاجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات أمكن ضبطهما ونجلتهما "الطفلة" حال قيامهما بعرضها للبيع مقابل مبلغ مادي بدائرة قسم شرطة الوايلي بالقاهرة، كما ضبط مع المتهمة، هاتف محمول يحوى العديد من الرسائل والمحادثات النصية والصوتية الدالة على ارتكابها جريمة الترويج لبيع نجلتها، وبمواجهتهما أقرا بأن الطفلة التي قاما بعرضها للبيع نجلتهما وبحوزتهما شهادة ميلاد لها مثبت بها بياناتهما كوالدي الطفلة، وأنهما قاما بذلك نظرا لمرورهما بضائقة مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

إقرأ ايضا

تجريد طفلة من ملابسها

التحريات تكشف مفاجأة مدوية عن هوية الشخص المتهم بتجريد رضيعة من ملابسها

عمرو أديب

محامِ يفاجيء عمرو أديب بالعقوبات المتوقعة لـ سيدت نادي الجزيرة

الطفل أدهم

خال الطفل أدهم يفجر مفاجأة مدوية: هذا أغرب ما فعله الأب القاتل قبل ذبح نجله