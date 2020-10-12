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سلمها له زوجها.. سائق يحاول اغتصاب سيدة داخل سيارة في دبي

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اغتصاب
 
الإثنين، 12-10-2020 03:54 م محمد فضل- متابعات

استدرج سائق آسيوي يعمل في دبي، يبلغ من العمر 31 عاماً امرأة آسيوية وخطفها بالحيلة ، بعد إغرائها بالعمل كخادمة لدى والدته وتواصله هاتفياً مع زوجها الذي نشر إعلاناً على موقع تجاري إلكتروني لزوجته كخادمة تعمل بدوام بجزئي .
وأقدم السائق على هتك عرض المرأة في سيارةه، رغم استغاثتها بزوجها أثناء عملية الخطف وحديث الأخير مع المتهم وتوسله إليه بتركها في حال سبيلها .
وألقت شرطة دبي القبض على المتهم وأحالته إلى النيابة التي أحالته بدورها إلى محكمة الجنايات بتهمة ارتكاب جنايتي الخطف وهتك العرض بالإكراه ، بحسب صحيفة الإمارات اليوم.
وقالت المجني عليها في تحقيقات النيابة العامة إنها كانت تبحث عن عمل ووضعت إعلاناً في موقع إلكتروني معروف وأدرجت به رقم هاتف زوجها، لافتة إلى أن المتهم بعث برسالة نصية لزوجها يعرض فيها عمل الزوجة لدى والدته، ثم حضر إلى منزلها لاصطحابها إلى بيت أمه، فرفضت الركوب معه في البداية إلا أنه طمأنها وأكد لها أنه سوف يقوم بتوصيلها فقط.
وأضافت أنها فوجئت به بعد ركوبها مباشرة يمسك يدها فطلبت منه التوقف عن ذلك إلا أنه تمادى وتحسس جسدها فحاولت إبعاده، وأخبرته بأن هذا ليس تصرف صحي في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد في محاولة منها للهروب من طلبه، إلا أنه أكد لها عدم مبالاته بذلك وواصل تصرفاته، وطالبها بالتزام الهدوء لكنها اتصلت بزوجها واستنجدت به، وأعطت الهاتف للمتهم حتى يتحدث مع زوجها الذي طلب منه التوقف عن التحرش بها، وإنزالها في الطريق، لكنه وضع الهاتف تحت فخذه بعد إغلاق الخط وحاول التحرش بها مجدداً إلا أنها صرخت وأكدت أنها سوف تبلغ الشرطة فخاف وأنزلها في الشارع وهرب بعد خطفها قرابة 3 ساعات.
 

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