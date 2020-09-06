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في الهند..

سائق الإسعاف يعتدي على فتاة مصابة بكورونا أثناء نقلها للمستشفى

سائق الإسعاف يعتدي على فتاة مصابة بكورونا
سائق الإسعاف يعتدي على فتاة مصابة بكورونا
 
الأحد، 06-09-2020 05:39 م فتحي مجدي
تجرد سائق سيارة إسعاف من آدميته، واعتدى جنسيًا على فتاة مراهقة بينما كان ينقلها إلى أحد المستشفيات في الهند، بعد ثبوت إصابتها بفيروس كورونا المستجد. 

وقالت الشرطة في منطقة كيرالا الهندية، إن المهاجم اعتدى على الفتاة في أرانمولا بمنطقة باتانامثيتا بعد الساعة العاشرة مساء السبت.

ويتهم السائق "في. نوفل" (29 عامًا)، متهم بهتك عرض الفتاة بعد تكليفه بنقلها من مستشفى منطقة كوزينشيري إلى مركز علاج الخط الأول في باندالام كوفيد -19.

وذكرت صحيفة "بنجالور ميرور"، أن نوفل نزع معدات الوقاية الشخصية الخاصة به، وفتح الباب الخلفي لسيارة الإسعاف واغتصب الفتاة، وهددها إذا كشفت الحادث لأي شخص.

ثم أنزل الفتاة في باندالام وتوجه إلى مستشفى أدور العام، حيث روت الفتاة تفاصيل واقعة الاعتداء عليها، قبل أن تعتقل الشرطة السائق صباح الأحد.

ووصف وزير الصحة ك. ك. شيلاجا، الحادث بأنه "غير إنساني" مضيفًا أنه "ما كان ينبغي أن يحدث". وصدر أمر بفتح تحقيق في الجريمة المروعة.

وتشهد الهند تنامي في أعداد الجرائم الجنسية خلال السنوات الأخيرة. في ديسمبر 2019 ، ذكرت صحيفة "إنديا توداي" أن حالات الاغتصاب في الهند تضاعفت في السنوات الـ 17 الماضية.

وفي حادث مروع، أشعلت النار في ضحية تبلغ من العمر 23 عامًا وهي في طريقها إلى المحكمة في دلهي.

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