زوجة شجاعة تنقذ زوجها من هجوم مميت لسمكة قرش

الأربعاء، 23-09-2020
05:07 م
فتحي مجدي
أنقذت امرأة حامل شجاعة
، زوجها من هجوم سمكة قرش
في جزر فلوريدا كيز الأمريكية، بعد أن قفزت إلى الماء لإنقاذه.
تعرض أندرو تشارلز إيدي (30 عامًا) من مدينة أتلانتا، للعض في كتفه من قبل ما يُعتقد أنها سمكة قرش
بينما كان هو وأقاربه يغوصون في جزيرة سومبريرو في ميدل كيز في وقت مبكر الأحد، وفقًا لمكتب مأمور مقاطعة مونرو
لكن زوجة إيدي الشجاعة
، مارجوت ديوكس إيدي - وهي حامل – سارعت إلى القفز إلى الماء من أجل إنقاذ زوجها المصاب بالدماء، حسبما قال شهود.
وقال أحد الضباط وفقُا لصحيفة "ميامي هيرالد": "رأت مارجوت الزعنفة الظهرية لسمك القرش ثم الدم يملأ الماء. دون تردد، غطست في الماء وسحبت إيدي إلى القارب بأمان".
وكان إيدي وزوجته على متن زورق بخاري مفتوح بطول 20 قدمًا مع والديها وأختها وصديق أختها قبل الهجوم.
قال الضباط إن والد دوكس-إدي وشقيقته وصديق أختها كانوا بالفعل في الماء قبل أن يقفز إيدي. وقال آخرون بالقرب من المجموعة إنهم رأوا سمكة قرش
على ارتفاع 9 أقدام في ذلك اليوم.
وسجلت مقاطعة مونرو 17 هجومًا غير مبرر لأسماك القرش منذ عام 1882، وفقًا لجامعة فلوريدا.
وهذا أقل بكثير من مقاطعة فولوسيا في شمال فلوريدا - المعروفة أيضًا باسم "عاصمة لدغات القرش في العالم" - حيث وقع 312 هجومًا لأسماك القرش خلال تلك الفترة.
قال جورج بورجيس، المدير المتقاعد للملف الدولي لهجمات القرش، للصحيفة يوم الثلاثاء عن هجمات أسماك القرش في فلوريدا كيز: "إنه أمر غير شائع نسبيًا".
وأشار إلى أنه يتفق مع وصف الشهود بأن إيدي قد تعرض لهجوم من قبل سمكة قرش
الثور وليس قرش النمر الذي تكهن البعض به، لافتًا إلى أن "الثيران سكان عاديون في موقع الهجوم هذا، والنمور أقل من ذلك، لكنها لا تزال شائعة".
ولم يرد إيدي أو أسرته على طلب التعليق. وقالت متحدثة باسم مركز رايدر للإصابات في مستشفى جاكسون ميموريال، حيث نُقل إيدي بعد الهجوم، إن أسرته تطلب الخصوصية.