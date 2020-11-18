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زوجة سفاح الجيزة التي قتل أختها: فيه بنتين تانيين أعرفهم مختفيين من بعد ما قابلوه

سفاح الجيزة
زوجة سفاح الجيزة التي قتل أختها: فيه بنتين تانيين أعرفهم مختفيين من بعد ما قابلوه
 
الأربعاء، 18-11-2020 06:34 ص أحمد عادل شعبان
فجرت فاطمة - شقيقة المجني عليها نادين و الزوجة السابقة لسفاح الجيزة - مفاجأة من العيار الثقيل.

وأشارت إلى أنها استغربت ما نشرته وسائل الإعلام عن ارتباط زوجها سفاح الجيزة بشقيقتها الصغرى نادين قبل قتلها.

وقالت في تصريحات صحفية: أكيد حاول يستدرجها عشان يسرق مصوغاتها.

وأشارت إلى أن الضحية كانت تشارك في بعض أعمال الفيديو كليب في مدينة الإنتاج الإعلامي قبل مقتلها.

وتابعت: فيه بنتين أصحاب أختي المجني عليها مختفيين في وقت معاصر من اختفاء أختي وغالبا ممكن يكونوا عرفوه.
 

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