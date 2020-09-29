زوجان يقاضيان بنك الحيوانات المنوية بعد ولادة طفل يعاني من مشاكل عقلية

الثلاثاء، 29-09-2020
06:53 م
فتحي مجدي
رفع زوجان
من ولاية جورجيا الأمريكية، دعوى قضائية
ضد بنك للحيوانات المنوية بعد أن اكتشف أن المتبرع الذي تم الإعلان عنه على أنه حاصل على الدكتوراه، ولديه سجل إجرامي وتاريخ من المرض العقلي، حسب الدعوى.
وسمح للزوجين ويندي وجانيت برفع الدعوى القضائية ضد بنك الحيوانات المنوية
(Xytex )، بعد أن قضت المحكمة العليا بالولاية يوم الاثنين بإمكانية رفع القضية أمام في المحكمة الابتدائية.
وتعود التفاصيل إلى عام عام 2002، عندما رحب الزوجان
بالحصول على الحيوانات المنوية
من متبرع قيل إنه حاصل على الدكتوراه، وإن معدل معدل الذكاء لديه 160، وتاريخه الصحي العقلي النظيف وليس له سجل جنائي.
لكن مع تقدم ابنهما في السن، اكتشفا أنه يعاني من مشاكل صحية وعقلية خطيرة، بعضها يتطلب دخوله إلى المستشفى. وأشار إلى أنه تبين لهما بعد ذلك أن المتبرع بالحيوانات المنوية
قد كذب، وأنه تم نقله بالفعل إلى المستشفى بشكل متكرر لتشخيص مشاكل الصحة العقلية، بما في ذلك الفصام الذهاني.
كما جاء في الدعوى، أن المتبرع لم يكن حاصلاً على شهادة جامعية في الوقت الذي اشترى فيه الزوجان
حيواناته المنوية، وتم القبض عليه بتهمة السطو وجرائم أخرى.
في عام 2017، اتخذ الزوجان
إجراءً قانونيًا ضد بنك الحيوانات المنوية
(Xytex) ، بدعوى سوء التمثيل والإهمال والبطارية والإعلانات الكاذبة وغيرها من المخالفات.
لكن البنك زعم أن الدعوى استندت إلى "الولادة غير المشروعة"، التي تم منعها بموجب حكم صادر عن المحكمة العليا بالولاية في عام 1990 والذي قرر أن "الحياة، حتى مع إعاقات شديدة، قد لا ترقى أبدًا إلى حد الضرر القانوني".
وفي وقت لاحق، رفض قاضي مقاطعة فولتون جميع المطالبات باستثناء واحدة وأيدت محكمة الاستئناف بالولاية الحكم. ومع ذلك، فإن المحكمة العليا بالولاية نقضت الحكم جزئيًا يوم الاثنين، وأعادت القضية إلى المحكمة الابتدائية.
وفي رأي إجماعي، قال القاضي نيلز بيترسون إن الموقف لم يتغير بشأن ما إذا كان يمكن اتخاذ إجراء قانوني في القضايا "التي تفترض بالضرورة أن الحياة نفسها يمكن أن تكون ضررًا في أي وقت".
لكن المحكمة أشارت أيضًا إلى أن هناك أضرارًا أخرى محتملة يمكن للزوجين تسعى إلى "لا تذكر بالضرورة ولادة طفلها كإصابة".
على سبيل المثال، استندت الدعوى إلى قانون الممارسات التجارية العادلة في جورجيا، مدعية أن بنك الحيوانات (Xytex) أساء تمثيل جودة سلعها وخدماتها، على حد قول بيترسون.
قال بيترسون، إن الخطوة التالية ستكون أن يحدد الزوجان
مطالبات التعويض المناسبة بموجب أحكام المحكمة العليا حتى يتمكنوا من العودة إلى المحكمة الابتدائية لملاحقتهم.
قال تيد لافندر، محامي بنك الحيوانات، في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى وكالة "أسوشيتدبرس": "إذا مضت هذه القضية إلى الأمام، فإن البنك واثق من الأدلة الفعلية الموجودة لدحض المزاعم".
واحتفلت نانسي هيرش، التي تمثل الزوجين، بالحكم الصادر عن المحكمة العليا بالولاية. قالت: "إنه شعور رائع وإنه عدالة".