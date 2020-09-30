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رصاصة طائشة تقتل امرأة داخل غرفة نومها

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مكان الحادث
 
الأربعاء، 30-09-2020 05:31 م فتحي مجدي

قتلت امرأة بمدينة نيويورك برصاصة طائشة اخترقت نافذة غرفة نومها في وقت مبكر الأربعاء، على ما أفادت الشرطة.

وأصيبت بيرثا أرياجا (43 عامًا) برصاصة في الرأس عندما كانت متواجدة داخل غرفتها في شقة العائلة في فلاشينج بشارع 34 بحي كوينز في حوالي الساعة 12:45 صباحًا، وفقًا للشرطة.

وكان ابن أرياجا البالغ من العمر 14 عامًا سمع دوي الرصاص، واندفع إلى الغرفة ليجد والدته مصابة بثقب من رصاصة في رأسها. وكان زوجها أيضًا في المنزل في ذلك الوقت لكنه لم يكن في نفس الغرفة.

وأعلنت الشرطة التي سارعت إلى تلقت بلاغًا بالحادث وفاة المرأة في مكان الحادث.

قال مسؤولون، إن مكالمات وردت في نفس الوقت تقريبًا للإبلاغ عن إطلاق النار، ويبدو أن أرياجا أصيب برصاصة طائشة. ولم تتم اعتقالات، ولا زال التحقيق جاريًا حول الحادث.
 

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