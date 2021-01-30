الأحد 31 يناير 2021
توقيت مصر 01:00 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

وفاة أمير سعودي عقب دخوله المستشفى

رسميًا.. الحكم على المتهم بتعرية طفلته في الدقهلية

بث مباشر السوبر السعودي مشاهدة مباراة الهلال والنصر

جمال الشريف يحسم الجدل حول ضربة جزاء الهلال الملغية أمام انصر

بث مباشر مباراة ارسنال ومانشستر يونايتد فى الدورى الانجليزى

التلفزيون السعودي يبث بيانًا حول استهداف المملكة بطائرة مسيرة

سُكر ورعونة قضت على مي إسكندر.. بيان النيابة حول نجل كامل أبو علي

السودان: سنستعيد أراضينا من إثيوبيا

مصطفى بكري يستغيث بالملك سلمان ويطلب منه العفو

بالفيديو.. لحظة صادمة لانشطار سفينة لنصفين ومصرع 3 بحارة

ADS
 

رسميًا.. الحكم على المتهم بتعرية طفلته في الدقهلية

11364961211611133264
رسميًا.. الحكم على المتهم بتعرية طفلته في الدقهلية
 
السبت، 30-01-2021 09:18 م
أصدرت محكمة نبروه في الدقهلية حكمها على المتهم بتعرية طفلةه اليوم.

وعاقبت محكمة جنح نبروة،  المتهم  رمضان حسين رمضان محمد الشناوي والشهير بـ”رمضان ابو الشحم” والد الطفلة صاحبة واقعة التعرى بقرية بانوب التابعة لمركز نبروة بمحافظة الدقهلية، بالسجن لمدة ثلاثة سنوات وكفالة 50 ألف جنيه، وذلك فى القضية المتهم فيه بالتعدى على زوجته ووالدها.

وتعود أحداث القضية من شهر أكتوبر الماضي بعد أن قام المتهم بالتعدي بالضرب على زوجته ووالدها أثناء الخلافات بينهم وقام بالتعدي عليهما وإحداث إصابات به بعد أن قام “بعض” الأب فى الخد الأيمن والكتف.

وتقدم أحد الأهالي ببلاغ إلى قسم شرطة دكرنس، يفيد قيام أحد الأشخاص بتجريد طفلة صغيرة من ملابسها، وإلقائها في الشارع، وسط صرخات وبكاء الجيران، الذين رفعوا كاميرات هواتفهم يلتقطون ذلك المشهد البشع، للتأكد من صحته من عدمه وكشف تفاصيله.

وتضمن الفيديو المتداول للشخص، وهو يحاول تخليص الطفلة، التي أخذت تزحف في الشارع وهي عارية تمامًا، من ذلك الشاب الغاضب وحملها إلا أنه يمنعه من الاقتراب منها، هدد والد الطفله عدم التدخل وإلا سيتعدى عليهم بالضرب، وسط صرخات واستغاثات من نساء المنطقة.
 

إقرأ ايضا

955

سُكر ورعونة قضت على مي إسكندر.. بيان النيابة حول نجل كامل أبو علي

المتهمة

علاقة غير شرعية وقتل واستيلاء على الميراث .. الزوجة الخائنة والعشيق ارتكبا كل المحرمات

الحادث

مأساة.. 4 وفيات وإصابة من أسرة واحدة في حادث سيارة بالشرقية

أخبار متعلقة

المتهمة

علاقة غير شرعية وقتل واستيلاء على الميراث .. الزوجة الخائنة والعشيق ارتكبا كل المحرمات

جثة

جريمة تهز المنصورة .. يقتل نجله بدم بارد .. ويصدم الجميع بسبب الجريمة العجيب