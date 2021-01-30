رسميًا.. الحكم على المتهم بتعرية طفلته في الدقهلية

السبت، 30-01-2021
09:18 م
أصدرت محكمة نبروه في الدقهلية
حكمها على المتهم بتعرية طفلة
ه اليوم.
وعاقبت محكمة جنح نبروة، المتهم رمضان حسين رمضان محمد الشناوي والشهير بـ”رمضان ابو الشحم” والد الطفلة صاحبة واقعة التعرى بقرية بانوب التابعة لمركز نبروة بمحافظة الدقهلية
، بالسجن لمدة ثلاثة سنوات وكفالة 50 ألف جنيه، وذلك فى القضية المتهم فيه بالتعدى على زوجته ووالدها.
وتعود أحداث القضية من شهر أكتوبر الماضي بعد أن قام المتهم بالتعدي بالضرب على زوجته ووالدها أثناء الخلافات بينهم وقام بالتعدي عليهما وإحداث إصابات به بعد أن قام “بعض” الأب فى الخد الأيمن والكتف.
وتقدم أحد الأهالي ببلاغ إلى قسم شرطة دكرنس، يفيد قيام أحد الأشخاص بتجريد طفلة صغيرة من ملابسها، وإلقائها في الشارع، وسط صرخات وبكاء الجيران، الذين رفعوا كاميرات هواتفهم يلتقطون ذلك المشهد البشع، للتأكد من صحته من عدمه وكشف تفاصيله.
وتضمن الفيديو المتداول للشخص، وهو يحاول تخليص الطفلة، التي أخذت تزحف في الشارع وهي عارية تمامًا، من ذلك الشاب الغاضب وحملها إلا أنه يمنعه من الاقتراب منها، هدد والد الطفله عدم التدخل وإلا سيتعدى عليهم بالضرب، وسط صرخات واستغاثات من نساء المنطقة.