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ذبح وإطلاق رصاص.. جريمة تهز الساحل بسبب ليفربول

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ذبح وإطلاق رصاص.. جريمة تهز الساحل بسبب ليفربول
 
الأحد، 25-10-2020 05:07 م الطيب حسين
هزت جريمة مروعة وقعت في أحد مقاهي الساحل المنطقة، عندما فتح شاب النار على روادها وذبح نفسه أثناء متابعة مباراة ليفربول يوم أمس في الدوري الإنجليزي.

وقال مصدر أمني إن شابًا قام بإطلاق الرصاص بصورة عشوائية على رواد مقهى.


وأفاد، بأن "القاتل استغل انشغال رواد المقهى بمتابعة مباراة ليفربول، ليل أمس السبت، وأطلق النار بشكل عشوائي عليهم، بواسطة طبنجة، ليصيب أربعة منهم بالرصاص، ومن ثم قام بذبح نفسه أمام المقهى، ما استدعى نقله إلى المستشفى لعلاجه، وهو في حالة حرجة".

وأشار المصدر إلى أن التحقيقات الأولية، أظهرت تناول الشاب لحبوب مخدرة قبل أن يرتكب جريمته، مؤكدا أن سبب الحادث، هو حكم الأهالي على الشاب بترك المنطقة والشقة لزوجته، وذلك بعد جلسة عرفية عقدوها نتيجة الخلافات الزوجية المستمرة بينه وبينها، بسبب تعاطيه المواد المخدرة.

 

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