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خان أصدقائه الثلاثة وعاشر شقيقتهم فكانت نهايته الصادمة

أرشيفية
جريمة قتل
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الثلاثاء، 04-05-2021 07:27 م محمد فضل
كشف مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الثلاثاء، تفاصيل جريمة قتل ارتكبها ثلاثة أشقاء بحق صديقهم إثر اكتشافهم إقامته علاقة غرامية مع شقيقتهم.

وذكرت مجلة المجلس تفاصيل الجريمة مؤكدة أن ”ثلاثة أشقاء أقدموا على قتل صديقهم والتمثيل بجثته ومن ثم إحراقها بسيارته الخاصة في أحد بساتين محافظة البصرة، بعد اكتشافهم وجود علاقة غرامية تجمعه بشقيقتهم الصغرى البالغة من العمر 15 عاما“.

وأوضحت المجلة، أن ”المتهمين اعترفوا أمام قاضي التحقيق بارتكابهم الجريمة حفاظا على شرفهم بعدما اكتشفوا خيانة صديقهم لهم، وإقامته علاقة غير شرعية مع أختهم وتهديدها بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي، في حال قطع العلاقة“.

وقال المتهمين إنهم ”استدرجوا المجني عليه إلى إحدى المناطق الزراعية في البصرة، بعد إخباره بأنهم يريدون احتساء الكحول في مزرعة شقيقهم، للانتقام لشرف العائلة الذي دنسه المجني عليه قبل ثلاث سنوات عندما قاموا بإيوائه في منزلهم، إذ قاموا بقتله وإحراق جثته داخل سيارته“.
 

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