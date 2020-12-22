الثلاثاء 22 ديسمبر 2020
توقيت مصر 10:15 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الإمارات تحذر من محاولات لتقويض أي اتفاق لحل الأزمة الخليجية

جدة ترصد ظاهرة فلكية نادرة.. "الاقتران العظيم"

«آل الشيخ»: بكيت بعد فصل 100 إمام وخطيب

"الإنتربول" يحذر من عمليات سطو مسلح عالمية لهذا السبب

شاهد.. صورة نادرة لـ الملك سعود بن عبد العزيز أثناء مبايعته لولاية مكة

تراجع كبير للدولار أمام الدولار في المعاملات الصباحية

بالفيديو.. مذيعة دي أم سي تفجر مفاجأة صادمة عن "طفلة السرطان"

العاهل السعودي وولي العهد يعزيان في الشيخ ناصر الصباح

وفاة مدرب النادي الأهلي الأسبق

مي حسن ترفع أغرب قضية ضد طليقها لإلزامه برؤية ابنه

ADS
 

حيلة ذكية من قاتلة زوجها بالبحيرة لإخفاء الجريمة .. والأمن يكتشف اللغز ويقبض عليها

المتهمة
حيلة ذكية من قاتلة زوجها بالبحيرة لإخفاء الجريمة .. والأمن يكتشف اللغز ويقبض عليها
 
الثلاثاء، 22-12-2020 08:18 ص المصريون
أقدمت سيدة من محافظة البحيرة على قتل زوجها معتقدة أنها استطاعت تنفيذ الجريمة الكاملة لكن القدر كان لها بالمرصاد.

البداية كانت ببلاغ تلقاه قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية من زوجة - 35 سنة - تفيد مصرع زوجها بعد سقوطه على "سيخ" حديدي في المزرعة الخاصة به.

لكن كشفت التحريات والأدلة الجنائية مفاجأة من العيار الثقيل حيث تبين أن الجرح الخاص بالمجني عليه جاء بآلة مختلفة تماما عن "السيخ" مما فتح باب التحريات على مصرعيها.

واستدعى الأمن زوجة المجني عليه التي انهارت واعترفت بقتله بعد مواجهتها بالأدلة الجديدة ، حيث أكدت أنه وقعت مشاجرة بينها وبين المجني عليه ليلة الحادث بسبب تهديده بتطليقها فقامت بطعنه حتى توفي ثم نقلته إلى مكان قريب من مسرح الجريمة واصطنعت قصة سقوطه على سيخ حديد لتضليل جهات التحقيق.
 

إقرأ ايضا

تتسبب في حبس زوجها

قرار نهائي من المحكمة بشأن أب هتك عرض ابنته في المنيا

564435453

أم مصرية تعطي طفلها سيجارة بانجو وتصوره فيديو

435345345-2-645x505

تهز دولة عربية.. يقتل شقيقتيه بالرصاص والسبب صادم

أخبار متعلقة

المتهمة

الممرضة التي استدرجت الطبيب لممارسة الرذيلة: خدعته بهذه الطريقة

بدوي

سر انسحاب محامي فتاة ميت غمر من القضية رغم توجيه تهمة التحرش للمتهمين

الطفلة فاطمة

الأمن يفك لغز مقتل "حاملة القرآن" ببني سويف .. والجاني لم يتوقعه أحد